A las puertas del ascenso

El Club Sherry Teins de Mesa se quedó a las puertas de la Liga Nacional de Primera División en la fase de ascenso disputada el pasado fin de semana en Los Alcázares (Murcia), donde se dieron cita los 24 mejores equipos de la Liga Nacional de Segunda División. El club jerezano, que compitió con Alberto Ramírez Dorantes, Miguel Ángel Rey Barba y José Manuel Martínez Muñoz, acudió como subcampeón del Grupo 10 de la Liga regular y no pudo conseguir el ascenso de categoría quedándose a las puertas. No obstante, dado que el Club Sherry disputó la última ronda eliminatoria, no se descarta que pueda subir a Primera Nacional por renuncias, lo que no se conocerá hasta finales de junio aproximadamente, cuando se formalicen las inscripciones para la temporada 2018/19.

En Murcia, el torneo consistió en una primera fase en la que se formaron seis grupos, cada uno compuesto por cuatro equipos. Los jerezanos quedaron encuadrados en el grupo 1, con CTT Vinalova (Vilanova i la Geltrú- Barcelona), CTT Sallent (Sallent- Barcelona), Embutidos San Esteban (Narón- La Coruña), clasificándose para la segunda fase los dos primeros de cada grupo.

El Club Sherry TM acabó segundo de grupo tras vencer al Sallent por 1-5 con dos puntos de Alberto Ramírez y Miguel Ángel Rey y otro de José Manuel Martínez y al Embutis San Esteban por 3-4, con dos puntos de Alberto Ramírez, otro de José Manuel Martínez y el decisivo de los dobles logrado con autoridad (11-3, 11-5 y 11-2) por Alberto Ramírez y Miguel Ángel Rey.

En el otro partido de la primera fase, los jerezanos cayeron 1-5 ante el Vilanova, anotando Miguel Ángel Rey el punto de los jerezanos.

Así, tras una excelente ronda de grupos, el Sherry TM conseguía una meritoria segunda posición que le daba derecho a jugar la siguiente fase de la promoción, que consistía en una eliminatoria a disputar el domingo y cuyo rival fue el CTM Ilicitano (Elche-Alicante), primero del grupo 5, equipo muy potente con jugadores de superior categoría como es el caso del alicantino Gabriel García, jugador que estuvo militando en las filas del Club Tenis de Mesa Jerez en la División de Honor Nacional y durante muchos años jugador del potente Cajasur (Priego de Córdoba).

El ilicitano se adelantó 2-0 en el tanteador con las victorias de Gabriel García ante Miguel Ángel Rey (3-0) y la de David Pérez contra José Manuel Martínez (3-0). Alberto Ramírez dio esperanzas a los jerezanos al batir a Higinio Gonález por 3-2 pero David Pérez derrotaba a Miguel Ángel Rey (3-1) y Gabriel García a Alberto Ramírez (3-0), acabando el partido con el resultado de 4-1.

Con esta derrota los jerezanos daban por finalizada su participación en la fase y por consiguiente el ascenso de categoría.

José Manuel Martínez Muñoz, presidente del Club Sherry Tenis de Mesa considera que "nuestro club ha realizado una gran temporada, teniendo en cuenta que se fundó hace tan sólo cuatro años y donde se están sentando las bases para conseguir un equipo competitivo y sobre todo crear una cantera en condiciones que devuelva al tenis de mesa jerezano al sitio que le corresponde dentro del panorama pimponístico español".