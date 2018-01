Un punto sufrido y sudado (2-2)

Jerez Industrial y UD Roteña protagonizaron un partido de poder a poder que pudo caer del lado de cualquiera y que finalmente se resolvió con un empate que deja a los industrialistas con cinco puntos de ventaja sobre los rojillos y cuatro con respecto el quinto clasificado, que ahora es el Balón de Cádiz.

Los jerezanos estaban completando uno de los mejores partidos de la temporada hasta que se quedaron con diez futbolistas por la expulsión de Basto -sustituto del lesionado Güiza-, que sólo estuvo en el terreno de juego nueve minutos, los que mediaron de su primera cartulina por entrar al terreno de juego por la zona de banquillos a la segunda al entender el colegiado que soltó el brazo a un contrario al despejar un balón. Con diez, al Jerez Industrial le tocó sufrir y ponerse el mono de faena, multiplicándose en defensa ante un rival que tiene en Pablo Niño su auténtico faro y que es un lujo para esta categoría; los de Juan Pedro fueron capaces de aprovechar un regalo de Regalí y Jesús para ponerse de nuevo por delante un minuto después de haber empatado el cuadro de Javi Rivas por medio de Pablo Niño y, tras el 2-2 de Jairo, Moi tuvo en el descuento el 3-2 pero Jesús estuvo providencial. Unos minutos antes, Juan Pedro fue expulsado por reclamar un penalti sobre Álex Rodríguez.

Morlán hace el 1-0, Niño iguala en el 50', Casares anota uno después y Jairo establece el 2-2

Efectivamente, industrialistas y roteños protagonizaron un encuentro muy vivo y con constantes alternativas en las áreas; un partido de ida y vuelta de esos que los aficionados disfrutan y que los entrenadores sufren. Un partidazo once contra once que el colegiado, aplicando a rajatabla el reglamento, convirtió en diez contra once, obligando a los locales a hacer un sobreesfuerzo para al menos amarrar un punto ante una Roteña que tiene muchos argumentos ofensivos pero serias lagunas en defensa.

El Jerez Industrial fue quien golpeó primero al mentón de su oponente. A los cinco minutos, Vega dio un preciso pase a Juanma Carrasco y el centro del extremo medido entre los dos centrales lo cazaba Morlán con el pie izquierdo haciendo subir el 1-0. A partir de ahí, la Roteña dio un paso al frente y Pablo Niño tomó el mando del ataque rojillo mientras el Industrial buscaba una y otra vez a Juanma Carrasco, que la mayoría de las veces sólo podía ser parado en falta, como la que le costó a Regalí la primera tarjeta del partido.

A la media hora de juego, el colegiado anuló por fuera de juego un gol a la Roteña tras una falta lanzada por Poley al corazón del área que remataba Almadana. Poley pudo hacer el empate en otro lanzamiento de falta en colaboración con la barrera industrialista pero el balón se fue junto al poste izquierdo de Fabio.

El Jerez Industrial no le perdía la cara al partido y tuvo dos ocasiones clarísimas para hacer el segundo. La primera, tras un pase de Morlán con el pecho que dejaba a Vega y a dos compañeros más solos pero que el atacante resolvía de la peor manera entregando el balón a un defensa. En un saque de esquina, Jesús se lució para evitar el gol en un cabezazo de Parra.

Así hasta que en el minuto 33 se producía una de las claves del partido. Güiza tenía que abandonar el terreno de juego lesionado. Basto le sustituiría pero, con su compañero ya fuera, no entraba por la línea que divide ambos campos sino por la zona de banquillos, ganándose una amarilla. Nueve minutos después recibía otra por entender el colegiado que en un despeje su brazo impactaba en la cara de un contrario si bien minutos antes ya le había perdonado la expulsión al tocar el balón con la mano.

Tras el descanso, Juan Pedro colocó a Camilo en el lateral derecho y a los cinco minutos de la reanudación, Pablo Niño aprovechaba un balón suelto en el área tras un mal despeje de Orellana, desestabilizado por el brasileño, para fusilar a Fabio.

Pintaban feas las cosas para el Industrial, con uno menos y con la sensación de una Roteña que iba a más. Sin embargo, la igualada se deshizo en la siguiente jugada. Juanma Carrasco presionó a Regalí, éste cedió mal a Jesús, que no pudo controlar y Casares aprovechaba el presente para hacer el 2-1.

A partir de entonces, al Jerez Industrial le tocó defender la renta y la Roteña llevaba la batuta del juego. Reales, tras un saque de esquina, remataba a la base del palo derecho de la meta de Fabio; Juanito no aprovechaba otro regalo del portero visitante y Jairo, después de otro saque de esquina y una serie de rechaces, sí acertaba con un derechazo a batir al portero jerezano.

Ninguno de los dos equipos se conformó con el empate. El Jerez Industrial reclamó un penalti sobre Álex Rodríguez y, en la última jugada del partido, Casares no vio claro el remate, buscó a Moi y éste, con todo a favor, veía cómo Jesús le sacaba el 3-2.