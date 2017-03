"Aun a 7 puntos siempre vi al Jerez Industrial como un candidato"

El Jerez Industrial y el Chiclana Industrial se ven las caras mañana a partir de las doce del mediodía en el campo de La Juventud. Será un duelo decisivo para los locales, a cuatro puntos de una cabeza que comparte el equipo chiclanero con el Trebujena.

Los dos equipos afrontan el partido en una buena racha de resultados, invictos en sus siete últimos compromisos y con 18 puntos sumados en lo que se lleva de segunda vuelta.

También nosotros estamos fallando con equipos de abajo, nos dejamos puntos en Estella y en Cortijillos"No me atrevo a decir una cifra para el ascenso y no porque no lo haya mirado, es que la igualdad es máxima"Quedan ocho partidos y algunos duelos directos, todavía pueden pasar muchas cosas"

En el Jerez Industrial se es plenamente consciente de que una derrota les dejaría casi sin opciones de ascenso. Así lo piensa también José Alba 'Bolli', técnico del Industrial chiclanero: "Entendemos que esta semana es muy importante porque ganar al Jerez Industrial sería ponerlo a 7 puntos quedando 21, una cifra de más de dos partidos y considerable".

Sin embargo, también se puede dar la situación contraria y Bolli no esconde que el Jerez Industrial es un equipo al que siempre ha tenido en cuenta: "Si ellos nos ganan seguirán teniendo un punto menos pero no es menos cierto que vienen en trayectoria ascendente aunque han tenido un par de empates contra el San José Obrero en un derbi local con todo lo que eso conlleva y luego con el Jédula, que es un equipo que a domicilio tiene muy claro a qué juega y es difícil de doblegar. Han ganado en Tesorillo y han dado un buen golpe en la mesa. Yo siempre lo he tenido presente por muy separado que haya estado en puntos con nosotros o el Trebujena. El Industrial en todo momento me ha parecido un rival de los que van a estar hasta el final peleando por esa única plaza de ascenso".

Si en el Jerez Industrial echan de menos puntos que volaron contra rivales de la zona media y baja, en el Chiclana Industrial las cosas rodaron parecidas: "Eso también nos está pasando a nosotros, sobre todo en esta segunda vuelta. Hemos perdido puntos en Estella, en Cortijillos, en campos donde en teoría no debes fallar pero es que ganar cada domingo es complicado. No es por tirar de tópico, es que a nosotros nos cuesta bastante. Ahora tenemos un calendario apretado, entiendo que de los que estamos arriba somos de los que peor calendario tiene. Vamos a ir partido a partido. El domingo vamos a La Juventud contra un equipo con solera y a un campo que también la tiene y trataremos de jugar al fútbol y de ganar y si el Jerez Industrial es superior a nosotros pues felicitaremos a Mendoza y compañía".

El Chiclana Industrial ha estado durante toda la temporada en los puestos altos aunque el objetivo, en un principio, no era el de subir. Ahora, ya sí: "La tabla nos ha puesto ahí y evidentemente nuestro objetivo es subir, decir lo contrario sería una tontería. Si piensan en subir rivales que hoy en día están por detrás, nosotros que vamos colíderes pues también lo tenemos aunque entendemos que es muy complicado porque sólo sube el primero".

Y es que la particularidad de la categoría, en la que sólo el campeón asciende, aumenta considerablemente las dificultades: "En División de Honor suben dos y casi seguro que sean tres. Aquí sólo sube el campeón, la cabeza está superapretada y quedan enfrentamientos directos: el Balón tiene que ir a Trebujena o el Bazán al campo del Jerez Industrial y jugar contra nosotros. Quedan ocho partidos y pueden pasar muchas cosas".

Tal es así que no se atreve a dar una cifra de puntos concreta para ascender: "No me atrevo y no porque no lo haya intentado. Pero, ¿qué equipo tomo como referencia? ¿El mío? ¿El Trebujena? Todos estamos fallando, cuando no en un campo en teoría fácil, en casa. El propio Trebujena no le ganó al Tesorillo, al San José Obrero; el equipo más fuerte en casa que era el Balón llegó el Jerez Industrial y le ganó... Nuestro objetivo es optar a esa plaza hasta el final, partido a partido".

Al Jerez Industrial lo tiene perfectamente estudiado: "Es un buen equipo que se ha ido reforzando. Piñero es su máximo goleador; me gusta particularmente Mendoza; Sergio Iglesias puede aportar lo que siempre ha sido; atrás Álex desde que llegó forma una buena pareja en el centro de la defensa con Juanma; el propio Pablo, que ha sido un fichaje para sumar. Y luego, Mendoza, que no lo voy a descubrir, ya como futbolista se las sabía todas y tiene claro qué tiene entre manos. Va a ser un rival muy complicado".