No hay quinto malo (2-0)

El Guadalcacín adelantó al Puente Genil y se colocó quinto en la tabla, a rebufo de los puestos de play off, tras un partido solvente de los de Alberto Vázquez, esta vez de principio a fin, que acabaron con la racha de empates -llevaban cinco seguidos- y sumaron su segunda victoria en casa a costa de infligir a los cordobeses su segunda derrota del curso en un partido que tuvo como protagonista a Rosales, que lanzó la falta con un balonazo que Alejo no pudo evitar en el 1-0 y que se inventó una remontada por la línea de fondo desde un saque de esquina que acabó en el 2-0. Era el quinto minuto del descuento y sellaba un triunfo que coloca quinto al Guada: no hay quinto malo y menos en este caso, porque los azules lo están haciendo muy muy bien.

Para el equipo de Alberto Vázquez abundaron las buenas noticias: octava jornada sin perder, cuarta victoria del curso, sexto partido con la portería a cero y sigue sin perder en el Fernández Marchán, donde la victoria de ayer tuvo doble mérito porque el Puente Genil mostró hechuras de buen equipo, exigió a los azules y tuvo ocasiones para marcharse con un marcador más benigno, lo que no hubiese sido injusto por la ambición y el juego mostrado por los pontaneses.

El buen partido de los rojinegros eleva el mérito de los azules, intensos hasta el final

Y es que sorprendió el Salerm -nombre comercial de los rojinegros- de salida al colocar Juan Arsenal a su equipo con tres centrales, con Joseca y Lucena como carrileros y dejando a Bubu en el banquillo. En los de casa, la novedad era la banda derecha, con Pablo en el lateral por el lesionado Álvaro y Chiqui delante suya.

Los dos equipos mostraron sus cartas nada más comenzar, presionando arriba y tratando de buscar la portería rival con rapidez a la más mínima ocasión. Y la primera fue para los visitantes, con viento a favor, que crearon muchos problemas por las bandas y con la movilidad de Maero, fantástico en el juego de espaldas y tratando de hacer daño con pases al hueco. Una internada por la izquierda de Salva la remató en inmejorable posición Germán, a bocajarro ante Lebrón, demasiado alto (4') y respondió el Guada con un envío bombeado al área que recoge Rodri, la defensa se queda quieta pidiendo fuera de juego pero el centrocampista jerezano, en vez de fusilar, busca a Canty, dando tiempo a un rojinegro a despejar (7'). Otro envío por encima de la zaga visitante, esta vez de Luis Castillo, habilita a Canty, que deja botar el balón dando tiempo a que un defensa tape su disparo a bocajarro (13').

El empate inicial se rompe dos minutos después, en una falta esquinada que lanza Rosales al corazón del área con su potencia habitual y a Alejo no le da tiempo a esquivar el pelotazo y desvía el balón, que entra violentamente en su portería superando a Cristian.

Con el 1-0 el Guada trata de controlar con Chiqui acaparando el balón y el Puente Genil es un quiero y no puedo en el que los azules parecen más cómodos mientras los rojinegros tratan de avanzar combinando el balón pero les cuesta mucho superar las trincheras en las que Rodri y Luis Castillo se crecen y no dejan que Maero haga de las suyas, mientras Adri deja la banda a Juanan y cae al medio para asociarse con Piñero y buscar la superioridad en el centro del campo. Avanza el partido con el Puente Genil tratando de dar un paso adelante y recuperando cada vez más rápido el balón y con aproximaciones pero sin ocasiones claras, intentos como un saque de esquina directo de Rosales al lateral de la red (35') o un córner visitante que despeja Luis Castillo en el primer palo (39'), y el primer tiempo muere con otra buena oportunidad para Germán, que cabecea alto un centro preciso de Salva desde la izquierda en inmejorable posición (42').

Juan Arsenal lo tiene claro y en el descanso mete más pólvora, dejando a un desacertado Germán y a Alejo y metiendo a Carracedo en banda y a Miki buscando la superioridad en el centro del campo. Ahora con viento a favor, el Guada se acomoda rápido al aire, que sopla a rachas con fuerza, mientras los visitantes pierden algunos envíos demasiado bombeados. Adri trata de sorprender en una falta directa en la que esperan a Rosales y el golpeo del zurdo sale ligeramente desviado rozando el poste. Reacciona el Puente Genil, al que anulan un gol por fuera de juego que parece claro pese a las protestas de los visitantes, ya descaradamente en busca de Lebrón con Maero activando las bandas como en un pase a la izquierda que Lucena toca de primeras y el envío, que parecía un centro, se envenena obligando a Lebrón a estirarse para desviar a saque de esquina (59').

Siguen percutiendo los rojinegros por la izquierda y un nuevo centro lo cabecea Maero en el primer palo ligeramente alto metiendo el susto en el cuerpo a la grada (61') pero el Guada no se arredra y una buena combinación entre Chiqui y Adri de derecha a izquierda acaba con un centro raso al segundo palo al que no llega Canty por poco (63').

Por entonces, Alberto Vázquez oxigenaba el centro del campo con Juanjo, incordio para todo rojinegro que rondase por su vera, y poco después el Puente Genil toca zafarrancho de combate con la entrada de Bubu. El partido es precioso, de ida y vuelta, de esos que no les gustan a los entrenadores por la falta de control pero lindo para la grada con el balón de área a área y emocionante por el marcador, a punto de moverse en el minuto 71 en la mejor ocasión de los pontaneses en la segunda mitad, una falta directa al borde del área que Miki estrella en el larguero.

Con viento a favor, Rodri adelanta su posición y es el objetivo de los pelotazos desde atrás del Guada mientras el Puente Genil se queda con tres atrás y ataca prácticamente con todos los demás, aunque le falla el último pase o precisión en los centros para incomodar a Lebrón, que se juega el tipo para despejar de puños ante un Maero que queda maltrecho (80').

Antes habí podido sentenciar el Guadalcacín, primero en una falta directa de Rosales que botó delante del portero y salió rozando el poste (74') y en un derechazo de Juan Rosillo tras revolverse dentro del área rojinegra (75'). No hay tregua en el tramo final porque el Puente Genil no se resiste a su suerte y Carracedo insiste una y otra vez por la izquierda y porque el Guada no quiere perder su preciado botín y mantiene la ambición: Joselito, con todo a favor, envía alto un zurdazo esquinado tras contra de los azules (82') y Canty, a bocajarro, caza un balón suelto que empalma con la zurda sacando Cristian milagrosamente a córner (87').

Isco exige a Lebrón, que pide falta sin concederla el árbitro -muy permisivo todo el partido y que dejó jugar casi siempre- y con la portería vacía, el centro al segundo palo no encontró rojinegro rematador (89') y en el descuento siguen las emociones: Nacho, desde fuera del área, exige a Lebrón, que responde desviando el disparo, y Juan Rosillo, tras combinación entre Juanjo y Joselito, pone a prueba a Cristian, que también está acertado y desdespeja a saque de esquina.

En el córner se juntan Juanjo y Rosales, y cuando parecía que buscarían el final en la esquina -era el quinto minuto de descuento-, Rosales ve hueco entre dos rojinegros, se cuela, remonta junto a la línea de fondo y cuando llega ante Cristian le bate por bajo, desatando la fiesta en la grada y en los azules, que sellaban de esta forma una victoria tan trabajada como merecida ante un rival de categoría y que cayó con las botas puestas ante los azules.