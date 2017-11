"Es rápido y muy inteligente"

El jerezano Daniel Vadillo es el manager de Joan Mir, actual campeón del mundo de Moto3 que la próxima temporada da el salto a la cilindrada intermedia de la mano del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS heredando la moto de Franco Morbidelli, quien a su vez ha dado el salto a MotoGP.

Vadillo se marchó a Palma de Mallorca con 16 años, "hace ya veinte, cómo pasa el tiempo". Su hermano Antonio hizo carrera en el fútbol sala, llegó a ser internacional con España y fue nominado dos veces como mejor cierre de la Liga. Este año colgó las botas y es el actual entrenador del Palma Futsal de la LNFS.

Consideramos que estamos en el mejor equipo de la categoría, con una gran moto, somos muy optimistas"En dos años lo vemos en MotoGP si las cosas salen como esperamos y este año luchará por el título"Joan es un chaval muy tranquilo y sabe lo que quiere, intento que siga con esa humildad y con los pies en el suelo"

Hace 10 años le llegó un pequeño a la escuela de pilotos de la Federación de Motociclismo en la que trabaja. Era Joan Mir. Desde entonces, ha ido moldeando al campeón que es hoy. Primero en la Copa Bankia, luego en las Red Bull Rookies Cup, más tarde en el FIM CEV Repsol. Hasta que hace dos años dio el salto al Mundial de Moto3 en el equipo Leopard. El primer año en el campeonato fue de adaptación, llegando a ganar en Austria, acordándose de su amigo Luis Salom, fallecido en Montmeló. 2017 ha sido el de su definitiva explosión. Ha pulverizado el récord de puntos en un campeonato (341) y ha estado a punto de igualar el récord de 10 victorias de Valentino Rossi en una misma temporada. Despierta admiración incluso en pilotos de MotoGP, donde le ven en pocos años.

Dani Vadillo ha estado estos dos últimos días en Jerez, donde su pupilo ha tenido el primer contacto con la Moto2. "La última vez que estuvimos aquí fue en el Gran Premio. Esta noche -la de ayer para el lector- nos vamos a Palma y el domingo, a Valencia porque hay test. Es una pena que no me pueda quedar a alguna zambomba, mi hermano me ha dicho que ya hay".

Indudablemente, el año para Joan Mir ha sido "fantástico". "A principios de año -relata Dani Vadillo- tuvimos la reunión con el equipo e hicimos unos números que han salido. Dijimos que si acabábamos las carreras entre los cinco primeros seríamos campeones del mundo y quitando tres que se nos fueron un poco en el resto estuvimos ahí y el objetivo se ha cumplido". Si acaso, a Mir le queda la espinita de ganar en Jerez, quién sabe si en 2018. "Aquí en Jerez no ganó por mala suerte. Estuvo luchando hasta la última curva, a la que llegó primero, pero en la frenada se le metieron dos en el interior".

El mallorquín ha arrasado en 2017. "Sí, hemos estado a punto de igualar el récord de victorias en un mismo año de Valentino Rossi, que no es fácil. Hay gente que ya lo compara con él y para nosotros es espectacular. Joan se ha dosificado y ha gestionado cada carrera de tal manera que llegábamos enteros al final; yo me fijo mucho en la expresión de los rivales y viéndole la cara a Joan cuando se quitaba el casco en el podio y la de los demás, veíamos que incluso podíamos apretar un poco más".

Vadillo resalta de su piloto dos cosas: "Es muy rápido y es muy inteligente. Es el que menos duerme los fines de semana estudiando a sus rivales y desde fuera lo que intentamos es darle todo lo mejor planificado posible para que él lo pueda poner en práctica en la carrera". Si acaso, le queda por mejorar en la calificación de los sábados. Este año sólo ha logrado una 'pole', lo que no le ha impedido ganar diez carreras. Pero Moto2 es muy distinta a Moto3. Tiempo hay para ello.

Vadillo siempre vio algo especial en su pupilo. "Se veía venir y si las cosas se hacen bien y confías en lo que estás haciendo al final todo llega. Yo confiaba mucho en el trabajo que estaba haciendo y en el piloto que tenía. Joan lleva conmigo desde los 10 años -ahora tiene 20 años-, se vino a la escuela que tenemos en Palma y ha mejorado día a día. Lo absorbía todo muy rápido. Aparte de ser rápido, que lo ha sido siempre, tienes que ser inteligente encima de la moto y Joan lo ha demostrado. Es rápido, es inteligente y sabe adaptarse a las circunstancias. Es una pasada de piloto".

Ante estas circunstancias, muchos se preguntan dónde está el techo del recién campeón mundial de Moto3. Vadillo lo ve "en MotoGP en dos años si las cosas salen como esperamos. Y este año creo que luchará por ganar en Moto2".

De momento, estos dos primeros días le han servido para ir adaptándose a la nueva montura. "Ha sido su primera experiencia en Moto2. En Palma tenemos una 600 que hace ya tres que utilizaba, es decir, entre comillas ya llevábamos tres años preparando esta categoría. Lo he visto muy bien. La 'pole' del pasado Gran Premio aquí se hizo en cuarenta y dos cero y Joan ha rodado en cuarenta y dos siete, o sea estamos hablando de siete décimas más lento con respecto al fin de semana de carrera de este año. Considero que la adaptación está siendo muy buena. No paramos de grabar cosas, analizar y visualizar para intentar mejorar lo más rápido posible". Además, hereda la moto de Morbidelli, campeón este año con el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS: "Consideramos que estamos en el mejor equipo que hay en la categoría y soy muy optimista, creo que ya este primer año vamos a luchar por el campeonato. En febrero sin duda alguna puede estar rodando en tiempos de cabeza".

Siempre se ha dicho que el físico de Mir está más adaptado a una Moto2 o incluso a una MotoGP. Vadillo confiesa algo importante: "Este año Joan ganó las dos primeras carreras y luego en Austin nos costó. Tuvimos un problema porque ha crecido veintitrés centímetros en dos años, eso es una burrada, y tenía problemas de espalda. A partir de la tercera carrera nos tuvimos que traer al preparador físico, que a su vez es fisio, para estar tratándolo cada fin de semana para poder hacer descargas. Tiene veinte años pero espero que no crezca más, si no lo vamos a tener que sacar de aquí y apuntarlo a baloncesto", bromea, añadiendo que la rutina de trabajo es de ocho horas diarias, por la mañana físico y por la tarde moto, "haciendo trabajos específicos dependiendo del circuito al que toque ir".

Han surgido comparaciones con Valentino Rossi pero al mentor de Mir no es algo que le dé vértigo. "No, al revés, es un orgullo que te comparen con un piloto como Rossi. Esto quiere decir que está haciendo las cosas bien y en ese sentido estas cosas no deben dar vértigo sino más fuerza, es buena señal que lo comparen con un tío como Rossi. Al revés, más ganas y más ilusión hay que seguir poniéndole".

La labor de Dani Vadillo no acaba en los circuitos, también es de la opinión de que hay que cuidar al piloto. "Joan es un chaval muy tranquilo y que sabe lo que quiere. Intento que no esté mucho en los circuitos, sinceramente. Terminamos un entreno, se hace el trabajo que haya que hacer en el box y en cuanto se termina, al hotel porque no quiero que la gente lo esté mareando ni se le suban los pajaritos a la cabeza sino que siga con esa humildad y los pies en el suelo".