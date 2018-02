Al resguardo de El Palmar

El Atlético Sanluqueño tiene esta tarde ante el Castilleja la oportunidad de arreglar el borrón que supuso la derrota de la pasada semana en Utrera, donde los de Rafa Carrillo cayeron por la mínima sufriendo la segunda derrota consecutiva en las dos últimas salidas. La historia en El Palmar es bien diferente y el colista no debería poner en apuros a los verdiblancos, que no caen en casa desde mediados de noviembre cuando el líder, el Cádiz B, se llevó los tres puntos. Desde entonces, el Sanluqueño sólo ha cedido un empate -Algeciras- en casa, haciéndose fuerte derrotando a Gerena, Alcalá, Xerez CD y Atlético Onubense. La prueba de la fortaleza de los verdiblancos en su estadio es que precisamente el Cádiz B fue el último en perforar la meta sanluqueña.

Llega a El Palmar el colista de la clasificación, un Castilleja que suma 24 puntos y está a cuatro de la salvación. Los sevillanos han perdido tres de sus últimos cuatro partidos aunque fueron capaces de dar la campanada goleando al Ciudad de Lucena hace tres fechas.

Por su parte, el Sanluqueño no puede permitirse más tropiezos si no quiere ver cómo se dificultan sus opciones de estar en la fase de ascenso. Los de Rafa Carrillo son sextos con 39 puntos, a dos de la Lebrijana, cuarta, y del Sevilla C, quinto; contra este último se verán las caras el miércoles que viene en la Ciudad Deportiva sevillista.

En el capítulo de ausencias, Rafa Carrillo no puede contar con Dani Jurado, que se tuvo que retirar momentos antes del gol del Utrera con un pinchazo en el isquio. Las pruebas han determinado que sufre una microrrotura por lo que es baja para hoy y también es más que probable que se pierda los otros dos partidos de esta semana, el miércoles con el Sevilla C y el domingo que viene con el Arcos. Ezequiel sigue con su proceso de recuperación y Mawi se probará antes del partido para ver si han remitido sus molestias en el tobillo. Sí están disponibles tanto Alberto Fernández, que regresará al lateral derecho, como Reina, ausentes en Utrera por sanción.

Pese a la derrota en Utrera, Rafa Carrillo afronta el partido optimista: "Soy positivo y siempre veo el vaso lleno. Estamos en una posición adecuada, aunque nos gustaría estar mejor. Pero estamos en una situación próxima para ahora en la recta final cuando llegue el momento estar en disposición de acercarnos y estar dentro de esas cuatro plazas para jugar la fase de ascenso que todos queremos".