"Le tenemos mucho respeto al Industrial pero nosotros también nos lo hemos ganado"

-¿qué partido se espera?

-Va a ser un partido complicado, el Jerez Industrial tiene un buen equipo y por sus objetivos tiene que ganar pero nosotros también vamos a salir a ganar porque así son mis equipos. Si va a ser un partido complicado para nosotros también lo será para ellos. Nosotros le tenemos muchísimo respeto al Industrial pero no miedo.

-¿Ese respeto del que habla aumenta dada la racha de resultados del rival?

-Por todo lo que representa el Jerez Industrial. Respetamos a todos los rivales pero el Jerez Industrial tiene un buen equipo y mucha historia detrás pero nosotros también estamos orgullosos porque somos un equipo que se ha ganado el respeto de los demás a pulso. Creo que va a ser un partido bonito para los aficionados, por lo que invito a que todo el que pueda venga.

-¿Hay más ganas por el resultado del partido de la primera vuelta?

-No. En la primera vuelta se dieron una serie de circunstancias. A los pocos minutos nos quedamos con 10 futbolistas y eso nos mermó mucho. Luego tuvimos alguna que otra ocasión y ellos acertaron. Ese partido está olvidado y ahora es otra historia.

-¿Se juega mucho más el Jerez Industrial?

-Nos jugamos mucho los dos. Todavía no tenemos la permanencia asegurada y por eso tenemos que salir a pelear en todos los partidos. Queremos asegurarla lo antes posible y luego intentaremos terminar lo más arriba posible. Estamos obligados a luchar por los tres puntos.

-Pero el Jerez Industrial sí tiene más presión.

-Ellos evidentemente tienen más que nosotros porque está claro que están metidos ahí, llevan una buena racha y no querrán romperla pero aun si estuviéramos salvados matemáticamente saldríamos a ganar porque siempre lo hacemos, para eso se entrena y para eso se juega. Sí es verdad que el Jerez Industrial está ahí asomado al balcón.

-También supongo que lo que quiere el San José Obrero es agradar a sus aficionados.

-En casa hemos perdido más partidos de la cuenta y quizá no tendríamos que haber perdido tantos pero estamos en una categoría donde hay equipos fuertes y los rivales en nuestro campo juegan de distinta manera. Antes sufrían mucho y ahora todo se estudia, todo se ve y hay equipos que han pasado por aquí que estudian todas las situaciones y nos cuesta más pero ahí estamos luchando.

-Para ser la primera temporada en Primera Andaluza no les va mal.

-Estoy muy contento de cómo va la temporada teniendo en cuenta que pocas veces hemos podido repetir alineación. Tampoco somos un club que pueda luchar con otros en el aspecto económico porque aquí no se paga nada; aquí se mira para abajo a los juveniles a no ser que se dé algún caso como el fichaje de Costilla, que tenía muchas ganas de enfrentarse a su ex equipo, o Pablo Serrano ahora.

-¿Algún futbolista en especial del Jerez Industrial a vigilar?

-Arriba ya sabemos el potencial. David Piñero está haciendo goles; Mendoza o el propio Antoñito, que estuvo con nosotros. Luego, Quintero, del que tendremos que estar atentos en las subidas a balón parado porque en la primera vuelta ya nos sorprendió dos veces. Esta vez estaremos más atentos".

-¿Condiciona el campo?

-Es pequeño y un saque de banda se convierte en una jugada muy peligrosa y no sólo balones parados, los porteros y las defensas también tienen que estar muy atentas porque se va de una portería a otra rápidamente. En nuestro campo desde cualquier sitio se hace peligro. Hay que estar muy atentos.