El rey del empate necesita una victoria en Lucena

Complicada salida para el Guadalcacín a casa de un Ciudad de Lucena que está completando una buena segunda vuelta -acabó la primera en puestos de descenso- que le ha permitido situarse en la zona media de la tabla aunque ni de lejos puede dormirse, ya que tiene el descenso a cinco puntos y al Guada, a cuatro. Un triunfo de los de Alberto Vázquez en tierras cordobesas insuflaría de ánimos a la escuadra azulona para el difícil tramo final que tienen por delante, sobre todo en el Fernández Marchán, por donde tienen que pasar aún Gerena, Sanluqueño y Algeciras -casi nadie al aparato- además del Xerez CD y Atlético Onubense, éstos metidos de lleno en la lucha por la permanencia como los guadalcacileños.

Los guadalcacileños se presentan en Lucena con la baja por sanción de Luis Castillo. El centrocampista vio la quinta amarilla frente al Cádiz B y estará disponible la próxima semana para recibir al Gerena, otro hueso. El puesto del mediocentro puede ser para Rodri, que acompañaría a Alberto Durán en el centro del campo, o bien para Juanjo, que siempre aporta músculo y es un incordio a la hora de hacer la presión. Otra novedad puede ser la inclusión de Marín o Adri en el puesto que ocupó Chiqui frente al Cádiz B aunque ni mucho menos está descartado que el mediapunta siga en el once inicial. Arriba, están claras las cosas con Canty (en racha con 10 goles en su haber) en punta de lanza junto a Borja, que jugará en un costado y Goma actuando en la mediapunta. Todo apunta a que tampoco habrá más novedades en defensa, que seguiría formada por Pablo, Galiano, Pancy y Juanan.

Los jerezanos saltarán al campo conociendo los resultados de Los Barrios y Onubense

La lista de convocados está formada por Brian, Borre, Pablo, Juanan, Diego, Pancy, Rosales, Alberto Durán, Rodri, Juanjo, goma, Adri, Chiqui, Marín, Borja y Canty.

El Guada saltará al terreno de juego de Lucena conociendo los resultados de sus máximos rivales en la lucha por la permanencia. Victorias de Los Barrios en Gerena y Atlético Onubense precisamente en Guadalcacín contra el Xerez CD significarían que afrontan los 90 minutos en puestos de descenso.

El equipo de Alberto Vázquez es el rey del empate pero para amarrar la permanencia no basta y hay que ganar no menos de tres partidos en las diez jornadas que restan. Pero el caso es que el Guadalcacín casi ni se acuerda del último triunfo conseguido a domicilio. Fue el 1 de octubre en Los Barrios. En estos cinco meses se han escalonado las derrotas, seis, con los empates, cinco. Así, el Guada es el que más partidos ha empatado (15), el que menos ha ganado después de 28 jornadas disputadas (5) pero del octavo (Sevilla C) al colista (Castilleja) también el que menos partidos ha perdido (8), siendo además el séptimo (de veinte) equipo que menos goles encaja (31) de la categoría. El talón de Aquiles lo tiene arriba: tercer equipo que menos goles anota (27) sólo por detrás de Utrera y Alcalá.

Por su parte, en el Ciudad de Lucena son bajas los sancionados Jorge, Erik y Javi Henares y están tocados Facu, León, Fran Lara y Joselillo.