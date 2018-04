También tienen sus riesgosMauro Silva ya tiene calle en La CoruñaJorge Lorenzo viene a hablar de su libro

Francesco Cigarini, mecánico de Ferrari herido en el Gran Premio de Bahrein de F-1 durante un cambio de neumáticos en el monoplaza de Raikkonen, llegó a Roma tras ser intervenido de una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda. Son unos privilegiados, sí, pero también se exponen.

Mauro Silva, futbolista brasileño integrante del mítico Súper Dépor campeón de Liga y dos veces de Copa, una de ella el Centenariazo, inauguró ayer su calle en La Coruña, en el barrio de Labañou, acompañado por el alcalde, Xulio Ferreiro. Eso sí, el que no perdió detalle del acto fue el vecino de arriba.

Jorge Lorenzo, piloto español de MotoGP, ha presentado su libro 'Lo que aprendí hasta los 30', en el que cuenta sus vivencias y del que está "bastante satisfecho", destacando que "no es un libro que habla de técnica de competición, habla más sobre mis experiencias que a cualquier persona le pueden suceder y que siempre se puede aprender de ellas. Siempre he dicho que es preferible aprender de los errores de los demás que tener que vivirlos". En la imagen, Jorge Lorenzo, piloto de Ducati, posa sonriente ante su libro, del que subraya que "estoy bastante satisfecho porque es un libro que he escrito yo".