El rival como motivación

El Guadalcacín prepara a conciencia el partido del próximo domingo en el Fernández Marchán, donde al mediodía recibirá a un rival directo en la pelea por la permanencia, Los Barrios, colista del grupo pero a tan solo un punto de los jerezanos y a dos de la salvación. Con el Guada antepenúltimo, sobra subrayar la importancia del envite para ambas escuadras en el derbi provincial.

Para el Guadalcacín es vital sumar los tres puntos porque necesita imperiosamente acabar con la racha negativa de doce jornadas sin conocer la victoria y porque la permanencia pasa por hacre del Fernández Marchán un fortín. Cierto es que en casa el equipo de Alberto Vázquez solo ha perdido un envite (1-2 con el Castilleja) pero ha cedido demasiados empates (8) y solo ha podido ganar dos partidos, los mismos que a domicilio.

Y aunque parezca complicado cortar con esta sangría de puntos y acabar con tamaña racha negativa, el Guada no tiene que mirar muy lejos para encontrar un caso similar: su rival del domingo, Los Barrios, acumuló hasta once jornadas sin ganar -siete derrotas y cuatro empates- de las que logró salir en el segundo partido de este año, segundo de la segunda vuelta, contra el Sevilla C (2-0). Desde entonces, tres victorias y un empate han colocado a los gualdiverdes cerca de salir de los puestos de descenso.

El Guadalcacín, que no gana desde el 1 de noviembre, sabe que la receta para salir de los puestos de descenso no es otra que sumar de tres en tres y ahora afronta una buena oportunidad para hacerlo ya que tiene dos partidos seguidos en el Fernández Marchán, pasado mañana contra Los Barrios y el domingo siguiente contra el Alcalá, otro rival directo en la pelea por la permanencia. Sin duda, en estos seis puntos que el equipo jerezano se va a jugar en casa va a ser decisivo el apoyo del público y es que el Guada necesita más que nunca a su afición, para que aliente a los jugadores en cualquier momento de debilidad o si los partidos se ponen cuesta arriba.

Tal y como bien dijo Vázquez tras el empate ante el Arcos, "esto es tarea de todos: cuerpo técnico, jugadores y afición". La cita es el domingo al mediodía en el Fernández Marchán y está en juego la permanencia en categoría nacional, que no es poco.