A romper la racha en Lucena

Dos derrotas consecutivas contra San Roque de Lepe y Cádiz B han cortado la extraordinaria racha y la escalada en la clasificación de un Atlético Sanluqueño que acude al Municipal de Lucena con la obligación de rascar un triunfo que devuelva a los verdiblancos a la pelea por los puestos de fase de ascenso, que ahora tienen a cinco puntos.

En efecto, el Sanluqueño de Rafa Carrillo parecía que había enfilado la directa y de hecho se había situado quinto a un solo punto del cuarto pero esos dos inesperados tropiezos, el de Lepe hace dos semanas y contra el filial amarillo en El Palmar hace siete días, han provocado que de nuevo se tenga que protagonizar una remontada en esta recta final de primera vuelta. Y es que los sanluqueños, llamados a estar entre los elegidos allá por mayo, no han estado en ningún momento en los puestos de privilegio. En Lucena, las tornas han de cambiar. El rival es propicio para ello. El Ciudad de Lucena es penúltimo en la tabla con 12 puntos y aunque en su feudo ha conseguido sus dos únicos triunfos del presente curso, los de Rafa Carrillo parten como favoritos para el triunfo.

El técnico cordobés regresa a una plaza que no le es desconocida. No en vano, entrenó al Lucena hace algunas temporadas, equipo ya desaparecido. Carrillo, sancionado con dos partidos tras su expulsión, no puede contar con los lesionados Dani Güiza, Alberto Rodríguez, Pelón y Ezequiel.