La salvación del Chiclana, en 3 campos

A la heroica, en la última jornada y sin depender de sí mismo. El Chiclana afronta el desenlace de la temporada con un objetivo que se antoja muy complicado, pues no será suficiente con ganar al colista en casa sino que tendrá que estar pendiente del partido de la Olímpica contra el descendido Pinzón y también el que juega la Roteña ante el UP Viso. La única opción del Chiclana para mantener la categoría es que los de Valverde no puntúen y que la Roteña pierda o empate. Unas cábalas que reducen mucho el porcentaje de posibilidades de los blancos a la hora de evitar el descenso.