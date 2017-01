El saque de Philippoussis, un simulador de Raonic

"Pum, pum, pum", se escucha en la pista ocho del National Tennis Centre de Melbourne. Es Mark Philippoussis y sus saques a toda velocidad, que están poniendo a prueba a Rafael Nadal en la víspera del desafío del balear ante el cañón de Milos Raonic en los cuartos del Abierto de Australia.

"Gracias, Mark", se despide Nadal del ex número ocho del mundo después de su último entrenamiento antes de medirse a uno de los mejores sacadores del momento.

A Nadal, ganador de 14 Grand Slam, le espera ante el canadiense el partido más complicado desde que arrancó el torneo. Además de número tres del mundo, Raonic es un jugador que no aporta ritmo y que basa la gran mayoría de sus victorias en su poderoso servicio.

Finalista de Wimbledon en 2016, Raonic acumuló 93 aces en su camino a los cuartos de final -un registro sólo superado por los 119 de Ivo Karlovic- y el 45% de sus servicios no vuelven del otro lado de la red. Llegó a sacar en segunda ronda a 236 kilómetros por hora, el más rápido del torneo, y ganó el 79% de los puntos de su primer servicio.

"Si no juego agresivo, estoy muerto", analizó Nadal, que perdió ante Raonic en los cuartos de Brisbane hace dos semanas. "En Brisbane lo llevaba bien, pero dejé de jugar agresivo 15 minutos, me hizo dos breaks y me fui a casa. Ésa es la realidad de partidos ante jugadores así".

Así era también en su época Philippoussis. El australiano no era un jugador tan completo como Raonic, pero tenía en el brazo derecho su mejor arma. A base de aces alcanzó las finales -perdió ambas- del Abierto de Estados Unidos en 1998 y de Wimbledon en 2003.

Philippousis, de 40 años, está jugando el torneo de leyendas del Abierto de Australia junto a Carlos Moyá, que se incorporó al equipo de Nadal en diciembre. Y tras disputar hoy un partido ante Pat Cash y Goran Ivanisevic, Moyá pidió a su colega que le acompañara al entrenamiento de Nadal.

"Raonic es bastante imprevisible con el servicio. Siempre hay pequeños esquemas, pero hay una parte que es imprevisible. Todo el mundo tiene su saque favorito, pero Raonic es un gran sacador y tiene bastante variedad", indicó Moyá, que conoce a la perfección al canadiense tras haber sido su entrenador en 2016.

Rafa Nadal lleva sin superar los cuartos de final de unGrand Slamdesde la edición de Roland Garros de 2014. Hoy, temprano en España, con un horario prevista para las 9:30, tendrá Nadal una prueba de fuego ante Milos Raonic para dar un paso más hacia el que sería su décimo quinto grande. Antes tiene a uno de los grandes cañoneros del circuito.