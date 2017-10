"Estoy más satisfecho del trabajo que en otros partidos"

Juan Pedro Ramos, técnico del Jerez Industrial, no acabó descontento con la imagen de los suyos en el Municipal de Chiclana pese a la derrota y el adiós al liderato, que ha pasado ahora a manos del equipo que prepara 'Pepichi' Torres. El entrenador industrialista, evidentemente, estaba descontento por el resultado pero no así con el juego de su equipo, entendiendo que "al menos merecimos irnos de allí con un empate". El técnico declaró que "sabía que el equipo iba a dar el nivel y que fuese cual fuese el resultado íbamos a salir reforzados. Estoy más satisfecho del trabajo realizado que en otros partidos que terminamos ganando", apuntó.

Entre las claves de la derrota, la segunda del campeonato, Juan Pedro Ramos cree que hubo dos factores importantes, el fuerte viento que condicionó al equipo en la segunda mitad y las claras ocasiones que se fallaron, antes y después del 1-0. "El viento creo que fue la clave. En el primer tiempo lo tuvimos a favor y conseguimos estar mucho tiempo en su campo, presionando y generando un par de ocasiones muy claras. Sabíamos que en el segundo nos iba a costar, con el viento en contra, y en el único fallo que cometimos llegó el gol de ellos. Luego apretamos y en el descuento tuvimos dos muy claras pero nos faltó puntería".

Primero y segundo -hasta el domingo- enfrentados, Juan Pedro tenía claro que "el partido se iba a decantar por pequeños detalles" y en ese aspecto, su equipo cometió un error imperdonable en una jugada en la que Diego y Rodri no salieron bien parados. El lateral cedió atrás, el central no llegó y Agustín aprovechó el regalo para batir a Fabio. "En esta categoría, asumir riesgos en la salida de balón creo que no es necesario e insisto mucho en eso. Si defiendes bien y no se cometen errores es difícil que te hagan goles. Ellos tuvieron un penalti y una clarísima de Panadero que echó fuera pero la categoría es eso, muchas veces es mejor dejar rematar al delantero que hacerle penalti o falta. Hay que intentar no asumir ese tipo de riesgos y en eso trabajamos, para no tener que cometer más esos fallos".

Dani Castro tuvo dos claras ocasiones en la primera mitad, y ahí estuvo la otra clave de la derrota: "Si marcamos alguna de esas ocasiones hubiéramos tenido mucha más soltura y evidentemente hubiese cambiado el rumbo del partido. Aún así, vi al equipo sólido y supimos defender bien a excepción de ese fallo en esa pérdida de balón en una acción innecesaria. Faltó un poco de suerte y también acierto".

Tampoco le gustó al técnico la labor del colegiado, que pitó un penalti en una acción sobre José Carlos que le costó la amarilla a Fabio, aunque el portero decía tras el partido que la acción -un leve empujón al delantero chiclanero- la había cometido Álex. Éste, a su vez, asegura que el penalti lo hizo el portero. Sea como fuere, para Juan Pedro "el árbitro no supo llevar el partido y se dejó presionar en el segundo tiempo, se le escapó de las manos. Es una pena porque son árbitros jóvenes. Realmente, en el partido no hubo acciones comprometidas y en la única, se inventa un penalti que afortunadamente no acabó en gol pero que psicológicamente nos mermó porque ves que no tiene el mismo rasero. Eso también nos perjudicó".

Por último, lamentó los incidentes del final del partido, con la invasión de campo de radicales del Chiclana con las aviesas intenciones de agredir a algunos futbolistas del Jerez Industrial, circunstancia que finalmente no se produjo gracias a la rápida actuación de varios jugadores locales y de la propia directiva chiclanera. "Es una pena que un partido que fue bonito y disputado entre dos grandes equipos acabara enturbiado con ese tipo de acciones", lamentó el preparador industrialista.