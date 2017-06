¿Tenemos secretario en el XDFC?

Magnífico, aunque demasiado largo, el reciente proceso electoral del Xerez Deportivo FC. Del mismo debemos felicitarnos todas y todos los xerecistas, así como por nuestro nuevo presidente y junta directiva, a quienes deseamos desde aquí los mejores éxitos posible en su gestión. El club sigue avanzando en su madurez interna, solidez legal y fortalecimiento. Por lo menos eso espero. Entre otros motivos, gracias a la contribución de todos los xerecistas; aunque eso no quiere decir que siempre hagamos bien las cosas, a la vista está y a las pruebas me remito.

Una de las cosas que debemos seguir aprendiendo es precisamente, respetar, cumplir y hacer cumplir nuestra propia norma; que no es otra que los propios Estatutos del club. Los órganos de gobierno de la entidad son la Asamblea General, el presidente, la junta directiva, la Comisión Electoral y el secretario o secretaria. Su detallada regulación se encuentra en el estatuto el Título III al completo (arts. 16 a 42). Hasta ahora todos ellos han operado dentro de sus ámbitos competenciales, sin fricciones y sin que estatutariamente haya de hacerse ninguna apreciación digna de mención.

La Secretaría es un órgano unipersonal; sin mandato limitado en el tiempo. Su principal función son las propias de custodio y archivero documental, atención de correspondencia, certificación y emisión de recibos; principalmente (art. 41). No le es exigible la doble condición de miembro socio de la entidad, por cuanto resulta indiferente en nuestros estatutos su inclusión en el censo electoral. Esta es precisamente su singularidad, no es un cargo electo, sino de libre designación presidencial. Razón por la que el secretario del club XDFC no dispone de facultad de voto, aunque sí de voz; en la medida, que como tal asistente y valedor de los actos documentales del club, su condición de secretario se extienda, aplica y comprende al resto de órganos de gobierno de la entidad, correspondiéndole, por tanto, asumir la secretaría de las Asambleas Generales, de la junta directiva y de la Comisión Electoral, en tanto que fedatario estatutario de los acuerdos adoptados en cada órgano de gobierno.

Si en la persona del sr. secretario o sra. secretaria, concurre su condición de socio o socia, obviamente solo podrá ejercer su derecho de voto en Asamblea. Pero donde no debe concurrir la figura del secretario/a, es una candidatura electoral, como miembro de junta directiva elegible. Y si lo hace, una vez elegida y proclamada dicha candidatura, aquella persona que figurara en la misma como secretario/a, debe automáticamente dimitir de su cargo electo, y ser nombrado directa y personalmente por el nuevo presidente, para no incurrir en posible infracción del artículo 41 del Estatuto del club. La razones son obvias. Un miembro de junta directiva, no puede ni debe renunciar a su derecho y obligación implícita de emisión de voto, con el fin de poder cumplir con el expreso mandato de adoptar cuantas disposiciones sean convenientes para la marcha del club (art. 31.n), y cuyos acuerdos se adoptarán por mayoría de votos emitidos (art. 34). Es aquí donde nace la incompatibilidad de cargo directivo con el de secretario/a.

A nuestro modo de ver, incorporar de hecho y de derecho un órgano de gobierno independiente, como es la Secretaría, dentro de otro órgano de gobierno como pueda ser la junta directiva, es una facultad no atribuida en los Estatutos del XDFC. El secretario o secretaria de la entidad no forma parte de la junta directiva, no es elegible, sino que se incorpora a la misma, cada vez que ésta se reúna, para ejercer su misión, levantar acta, con voz, pero sin voto. Si el directivo hace de secretario de la entidad, no podría votar en ninguna ocasión, y un directivo sin facultad de voto no se contempla en nuestros estatutos.

El espíritu de norma reguladora de la figura del secretario o secretaria del XDFC, no es otro que mantener intacta e imparcial la fe privada de los actos del club; y hacerlo además en términos de equidad, esto es, con la misma eficacia, asepsia y exquisito trato y cumplimiento legal, en los tres órganos en los que simultánea su condición secretarial. En nuestro club, se ha concebido la figura del secretario como un el órgano de gobierno ecuánime e independiente, que no pueda influir en la orientación de voto del órgano al que asiste, acompaña y da fe.

Por eso, un miembro electo de junta directiva no puede ser secretario de la entidad, porque rompe drásticamente con el principio de imparcialidad del que está revestida su condición de fedatario de los actos y acuerdos adoptados por los distintos órganos de gobierno del Club.

De confirmarse la opinión legal aquí exponemos, se confirmaría también, que actualmente el XDFC no dispone de secretario o secretaria conforme a la norma estatutaria prevista; y que la primera junta directiva celebrada los pasados días, podría carecer de plena legalidad. Circunstancia que supondría un más que evidente riesgo de falta de transparencia, y efectividad; obligando en el mejor de los casos a repetir los actos así efectuados, y en el peor de los supuestos, dejarlos expuestos a su posible nulidad.

Entendemos que esta cuestión debería revisarse en evitación de males mayores o impugnaciones innecesarias o vicios ocultos; y si no llevamos razón, discúlpese el celo deportivo-legal que ponemos en el empeño, tras nuestro periodo de secretario de la entidad; pero queremos a este club y a su gente y no queremos ningún perjuicio. Aprovecho pues esta primera ocasión, para públicamente agradecer a todas y todos los xerecistas que durante estos años me dispensaron su cariño y atención, y pido disculpas, si alguna cosa salió mal. También agradezco la confianza y exquisito trato recibido por la junta directiva saliente, su presidente Pepe Ravelo, y a todos cuantos quisieron acompañarme y comprenderme en este camino.

A nadie escapa nuestra condición de candidato a la presidencia no electo en las pasadas elecciones, pero eso no impide, que con cariño y absoluto respeto, siga contribuyendo o aportando cuanto esté en nuestras manos. Nada ni nadie impedirá que quiera lo mejor para este club y su gente, porque creo en la regeneración social a través del fútbol popular y el deporte. Lo que más deseo es que siga siendo un ejemplo de ejercicio democrático deportivo, sujeto el imperio de la ley, con absoluta legalidad y máxima eficacia orgánica y deportiva. Son nuestras señas de identidad. Y en nuestro caso, es una obligación moral, ético-deportiva, profesional y, por supuesto: ¡¡XERECISTA!!