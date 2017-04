A seguir con la buena estrella

El 15, en el Trofeo Juan Simón del San José Obrero

El CF San José Obrero ha invitado al Xerez CD al disputar el Trofeo Juan Simón, cuya próxima edición se disputará el día 15, Sábado Santo, aprovechando el parón de Semana Santa que Vargas no sabe aún si vendrá bien o no: "Todo depende: si ganas a la Estrella y ganas en Almodóvar, a mí no me viene bien que se pare, eso está claro. Sí está claro que si lo miramos desde el punto de vista físico, le va a venir bien a los jugadores. De todas maneras, nosotros no vamos a parar, no hemos quitado ningún día de entrenamiento, vamos a entrenar en Semana Santa tres días y el sábado vamos a jugar el Trofeo Juan Simón, que nos ha llamado el San José Obrero, y con eso no cortamos el ritmo de partidos".