Que siga la racha, pero ahora en casa

El Guadalcacín regresa al Fernández Marchán para recibir en esta jornada intersemanal al San Roque de Lepe después de solventar con éxito sus dos partidos consecutivos como visitante, periplo en el que ha cosechado cuatro puntos -victoria en Los Barrios y empate en Alcalá- que le mantienen en la parte alta de la tabla clasificatoria.

Pero la quinta plaza -con los mismos puntos que el cuarto- no hace lanzar las campanas al vuelo a los jerezanos, que repiten una y otra vez que el único objetivo "es la permanencia" y que pensar en otra cosa "sería equivocarnos". Y para alcanzar la meta cuanto antes, el Guada suma y sigue y aspira a continuar engordando su cuenta de puntos porque, como recuerda Alberto Vázquez, técnico jerezano, "los puntos que sumes ya no te los quita nadie". Y de eso se trata el partido de esta mañana, de sumar para superar la docena actual en la clasificación y así acercarse, una jornada más, un poco más a la permanencia, para la que ya queda menos pero todavía queda un mundo, porque esta Tercera es muy larga.

El partido se presenta atractivo porque al buen momento del Guadalcacín, con una sola derrota en siete jornadas, se une el potencial del San Roque de Lepe, todavía en crisis y buscando entrenador pero con futbolistas con un potencial tremendo como bien recordaba Alberto Vázquez, técnico del Guada que señala a Ávila, los centrales, Tore, Camacho o Jojo y hasta Higor Rocha, que podría reaparecer en el envite de esta mañana: "Tiene muchos jugadores que acabarán llegando al fútbol profesional, tiene un buen cartel. Es un equipo al que le gusta tener la pelota, el fútbol ofensivo, aunque le cuesta trabajo la faceta defensiva".

De esta forma, parece claro que el Guadalcacín tratará de evitar que el San Roque disfrute la posesión: "No sé si aquí jugarán igual, nuestro objetivo es que lo pasen mal porque con balón en los pies tienen mucha calidad".

Una jornada más, Vázquez cuenta con toda la plantilla disponible y no descarta hacer algún cambio para refrescar el once aunque subraya que "los que están jugando lo están haciendo bien", y es que la acumulación de partidos no preocupa al técnico porque "físicamente el equipo está bien" y más de un futbolista disputará los tres partidos de esta semana.

Eso sí, tanto a Alberto Vázquez como a sus futbolistas les agradaría ver cada vez más afición en el Fernández Marchán: "Hemos hecho partidos buenos y hemos ganado pero nos ha tocado jugar fuera, si hubiese sido en casa igual enganchamos a más gente. Nos ha tocado así, esperemos que la gente esté con ganas de ver al equipo después de estar dos partidos jugando fuera y sacando puntos, esperemos que la afición esté animada y venga al campo".