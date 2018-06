Los socios podrán votar por el escudo entre los días 21 y 23

Ya hay fecha para la elección del escudo. Los socios del Xerez Deportivo FC mayores de 16 años incluidos también los nuevos que tengan su abono para la próxima temporada 18/19 podrán depositar sus votos entre los próximos días 21 y 23. Para que un voto se dé por válido será necesario otorgar puntuaciones por orden de preferencia (5, 3 y 1 punto). En caso de no incluir las tres valoraciones, el voto será considerado nulo. Además, se va a posibilitar la opción de delegar el voto (cada socio podrá presentar 1 voto delegado) para todos aquellos abonados que, por motivos laborales o personales, no puedan acudir a votar presencialmente los días citados anteriormente.

Desde la comisión para la elección del escudo se explica que el que sea elegido por los socios no será proclamado ganador hasta tanto no obtenga el registro por parte de Patentes y Marcas, incluidos posibles periodos de impugnaciones. Una vez se obtenga la aprobación, el nuevo escudo será proclamado ganador del concurso, aunque según resaltan "no nos exime de posibles responsabilidades o denuncias en un futuro".

El pasado martes por la noche, el Xerez Deportivo FC celebró su cuarto Ateneo desde la llegada al club de la junta directiva que encabeza Rafael Coca. Más de treinta socios acudieron a la sede social del club para debatir, opinar y resolver dudas acerca del proceso de elección del escudo.

La comisión del escudo, un grupo de trabajo compuesto por socios y técnicos especialistas en imagen y diseño, ha sido la encargada de la elaboración de las bases del concurso y de la elección de las propuestas finalistas que los socios podrán elegir como futuro escudo del club, incluido el actual.