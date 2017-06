A sólo un paso de la final (1-2)

El partido empezó con mucha igualdad en el inicio y en los primeros minutos los equipos se dedicaron a estudiarse. El Arcos quería poner un poco de pausa en el partido, donde la iniciativa la tenían los valencianos. Sin embargo, la primera ocasión la tuvo el Arcos cuando Maqui hizo el primer disparo que se fue fuera. En los siguientes minutos, los andaluces tuvieron alguna aproximación más a puerta pero la defensa del Ontinyent era contundente. En el minuto 13, la afición local reclamó un penalti sobre Abengozar que el colegiado no pitó. Dos minutos después, el Arcos hizo un contraataque peligroso. Maqui subió el balón, le envió a Jacobo, que intentó picar el esférico pero salió desviado por el palo izquierdo de Raúl. El Arcos siguió al ataque y Antonio Sánchez la tuvo pero no remató por poco un centro a la derecha del primer palo que atajó Raul.

La prórroga

José Pérez Herrera: "La victoria es muy importante pero no es definitiva"

El entrenador del Arcos, José Manuel Pérez Herrera, declaró tras el partido que “estar casi 50 minutos con diez jugadores fue muy. El partido lo teníamos controlado, estábamos creando ocasiones y supimos aprovechar las nuestras. Cuando hemos marcado el segundo tanto nos hemos cerrado y cuando iban pasando los minutos ya no podíamos más físicamente”, reconoció. Pérez Herrera lamentó que les marcaran el gol cuando estaban con nueve en el terreno de juego: “Hemos tenido mala suerte con las dos lesiones de Maqui y Gabi”. No obstante, aclaró que “es un victoria importante pero no definitiva. Para la vuelta esperamos un rival muy duro, puede pasar de todo y no nos podemos relajar”.

Miguel Ángel Mullor: "Nos ha faltado puntería, la eliminatoria no ha acabado"

El entrenador del Ontinyent, Miguel Ángel Mullor, comentó tras el partido que “tuvimos muy mala suerte durante el partido. Nos ha faltado puntería y hemos tenido oportunidades para empatar e incluso ganar el encuentro. Hemos dominado la segunda parte, pero el Arcos se ha replegado atrás y se nos hacía muy difícil generar ocasiones manifiestas de gol”. Mullor aseguró que “la eliminatoria aún no ha terminado e iremos a Arcos a ganar el partido”.