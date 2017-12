No hubo sorpresa

Digno adiós del Arcos a la Copa Federación, una competición que se puede considerar un premio pero sólo si se llega a la final y por lo tanto hay un pago de dinero, lo que siempre viene bien a las arcas de los clubes modestos. Un Betis Deportivo de superior categoría tuvo la fortuna de adelantarse muy pronto, eliminando la opción de remontada tras el 2-3 de la ida. Al final, un 2-0 que permite foguear a jugadores menos habituales y realizar probaturas de cara a la verdadera batalla que le aguarda al cuadro arcense, y que no es otra que la Liga.

Peor no pudieron comenzar las cosas para los intereses del Arcos, ya que apenas a los tres minutos de encuentro, y en la primera llegada de los heliopolitanos, David Hinojosa abría la cuenta para los locales. Precisamente un jugador natural de Arcos de la Frontera, y que ya marcó en el encuentro de ida, y es que no hay peor cuña que la de la misma madera, no cabe duda. La jugada nació en un remate intencionado de Abreu con gran intervención de Miguel, pero el cuero tocó en el travesaño y en el rechace cayó a pies de Hinojosa, que no perdonó.

Los ayer vestidos de rojo lo intentaron todo, pero la defensa verdiblanca estuvo muy firme en el primer periodo, presionando además muy bien los jóvenes de la cantera la salida de un balón de un conjunto serrano que al final se veía obligado a buscar balones en largo.

Muy ardua la disputa en la medular, con algunas aproximaciones del Arcos en balones buscando la referencia en la punta de lanza de Antonio Sánchez, que dispuso de una buena oportunidad en un disparo que se le marchó desviado, y algunos minutos más tarde en un gran remate a la salida de un saque de esquina, pero con el punto de mira algo desviado.

Se llegaba al descanso con el uno a cero en todo lo alto, y gracias, ya que pudo caer el segundo en una buena oportunidad del ariete local Nieto en los compases finales. Y en el arranque del segundo periodo, pese a que el Arcos trató de meterle una marcha más al partido, lo que llegó fue el segundo gol de los locales, en un penalti protestado sobre Esteban que indicó el colegiado a pesar de las quejas del conjunto de la Sierra, y que el recién incorporado Rober convertía con calidad en el 2-0.

A partir de ahí, los de José Juan Romero ya bajaron el pistón, y otro tanto hizo el Arcos, rendido a la evidencia de que la eliminatoria estaba en manos sevillanas. Tranquilidad sobre el campo, algunas probaturas que siempre son interesantes y más al competir ante una escuadra de la Segunda División B. La superioridad física de los locales también se plasmó en el 5-2 global.