"Nos superaron en actitud y no lo podemos permitir"

Bastante molesto con el partido de los suyos, independientemente del resultado, estaba Juan Pedro Ramos al término del encuentro que su equipo saldó con victoria en La Canaleja, hasta el punto de comentar que a pesar del triunfo, partidos como el de ayer "te quitan la alegría y te amargan, por lo menos a mí. Es una tónica acabar ganando los partidos y estar enfadado o insatisfecho con el juego, quizá es que soy muy exigente, puede ser. El mensaje es que el equipo que baja un poquito los brazos y no lo da todo sufre, como hemos sufrido nosotros".

El míster blanquiazul lamentó que su equipo "a estas alturas" cometa errores que ya deberían "estar corregidos" y anunció refuerzos porque además de considerarlos necesarios entiende que hay que tener "fondo de armario" para el que "no espabile". Reconoció que El Torno puso en la primera parte "más cojones" que su equipo, que sólo tuvo "una actitud correcta, pero ellos nos han superado", al tiempo que aseguró que el resultado, si bien "justo" fue también "engañoso".

Es una tónica acabar ganando los partidos y estar enfadado o insatisfecho; hay que reforzar la plantilla"

Juan Pedro resumió así el partido de los suyos: "No hemos estado bien. Un primer tiempo malo, con mucha precipitación, no hemos elaborado jugadas contra un equipo que se ha encajado con una línea de cinco defensas y que ha intentado salir a la contra. Entiendo que al descanso nos vamos con un 0-1 que es injusto aunque nosotros no hemos generado ocasiones de gol porque hemos buscado muchos centros y balones al área donde ellos tenían ventaja y nosotros poca presencia. No creo que nos mereciéramos irnos perdiendo pero el fútbol es así y ellos han hecho un gran gol. En el segundo tiempo hemos mejorado, hemos cambiado el dibujo y empezamos a masticar las ocasiones y a tener más llegadas por banda y con más ideas. La doble expulsión de Parra y Chendo nos favorece, diez contra diez y nosotros físicamente estábamos bien y luego con la segunda expulsión y superioridad hemos tenido mucha presencia, más espacios y al final hemos conseguido el gol. Nos ha seguido faltando precisión porque se elaboraba bien pero nos faltaban el último pase, los movimientos y la llegada al área. Seguimos teniendo muchas carencias ahí aunque afortunadamente nos hemos encontrado con el gol de Vega, que viene de un rechace, le cae y ha tenido bastante calidad para hacer el gol".

Tras el empate a uno e incluso el 2-1, reconoce que "hemos sufrido porque ellos han tenido una falta que casi entra y han tenido sus oportunidades para empatar. Ha sido 3-1 pero el resultado es totalmente engañoso para lo que se ha visto en el campo pero entiendo que sí justo".

En la primera parte, el Industrial jugó sin velocidad ni ritmo: "Nos esperaban muy replegados, no teníamos espacios para aprovechar la velocidad de David Casares y nos hemos equivocado porque nos hemos empeñado en sacar centros con poca precisión y con poco sentido. Se lo hemos puesto muy fácil". Y en defensa "no hemos sido serios para evitar ese susto que nos han dado". Así, apunta que "estamos entrando en errores que entiendo que a estas alturas deberían estar corregidos y cada vez tenemos más claro que hay que reforzar el equipo. Estamos contentos con la plantilla, con el grupo pero hay que traer a gente porque no podemos entrar en relajación de algunos jugadores y hay que tener fondo de armario para que el que no espabile o no entre en la dinámica de trabajo... En la primera parte no es que no hayamos tenido la actitud correcta sino que ellos han tenido más cojones y más actitud que nosotros, la nuestra ha sido sólo correcta pero nos han superado y no lo podemos permitir".

Al ser preguntado por qué demarcaciones hay que reforzar dijo: "Está feo de hablar de posiciones o señalar pero sí es verdad que tenemos que firmar jugadores. En mi faceta de entrenador o director deportivo soy partidario de que en diciembre siempre es necesario traer aire nuevo por muy bien que vayan las cosas y evidentemente cualquiera que siga al equipo sabe en qué fallamos y dónde podemos mejorar".

Una semana más, el equipo no acaba con once: "De nuevo hemos vuelto a picar. Lo he dicho desde el primer minuto, no tenemos una plantilla con experiencia y en ese tipo de situaciones nos falta picardía y siempre salimos perjudicados. Es una acción más, se volverá a hablar con los jugadores pero esto es muy difícil de controlar. El mayor perjudicado es el jugador, porque sale del equipo y luego tiene más difícil entrar".

El Torno se quejó de la jugada del empate a uno al entender que hubo falta a su portero: "No veo falta, Selu se anticipa. Sí es verdad que el portero la toca con la mano pero no la tiene controlada. Ha sido más picardía y fe de nuestro jugador de ir a un balón que estaba complicado y ese gol nos ha servido para abrir la lata porque a partir del gol ha sido todo un poco más fácil".