El técnico del Utrera dice que los amaños son reales

La red de amaños de partidos de Segunda División B y, sobre todo, Tercera División, que en los últimos días costó la detención de más de una veintena de personas extendió su trama por Sevilla. De hecho, varios equipos de distintas categorías salieron a desvincularse con diversos comunicados a través de sus respectivas páginas web. Sin embargo, se desconocía cómo funcionaban estos grupos. Hasta ahora.

"Los amaños son reales porque a mí en primera persona me han tentado", explicó el técnico del Utrera, Miguel Ángel Montoya, en declaraciones recogidas por el portal Utreraweb. "Esto me da asco, porque el fútbol es un deporte maravilloso en el que gente como yo nos lo tomamos como auténticos profesionales. Y encontrar a gente de incluso de dentro que se quiera aprovechar me produce asco", relató el preparador.

Al equipo sevillano le propusieron empatar un choque y avisó a la Federación

Según narra el entrenador, todo ocurrió hace dos temporadas. Al Utrera le ofrecieron una cantidad de dinero por empatar un encuentro que a la postre terminó perdiendo. Con la oferta rechazada por parte del club, se elevó una denuncia a la Federción Andaluza con lo ocurrido.

"Lo que no entiendo es qué hacen las apuestas en una categoría como la Tercera División. Los jugadores cobran 100 o 150 euros y no tiene sentido que hayan apuestas en estas categorías. Alguien se llevará parte del pastel, no sé quién. Los que estamos dentro lo último que queremos es que existan estas apuestas", explicó el preparador, que evitó decir el nombre del equipo rival: "Ahora no es el momento y la Federación lo sabe".

La operación contra los amaños de partidos se produjo en los últimos días del mes de febrero y se realizaron más de una veintena de detenciones y registros de viviendas en, al menos, las provincias de Barcelona, Albacete y Badajoz.