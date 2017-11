Tras la tempestad toca jugar

Arcos y Xerez CD tienen una cita hoy en el Antonio Barbadillo a las doce y media de la mañana. Serranos y azulinos llegan a este compromiso tras una semana convulsa, en la que los entrenadores han sido los grandes protagonistas.

En el club blanco, Adolfo Muñoz se marchó de forma inesperada por motivos personales -las diferencias con el vestuario comenzaban a ser importantes y de ahí su salida también- y en el azulino, la figura de David Vidal irrumpió como un tsunami para romper la calma que parecía tener Vicente Vargas una vez que el equipo había remontado un poco el vuelo y había salido de los puestos de descenso, aunque con 15 puntos se encuentra sólo a tres de Atlético Onubense y Ciudad de Lucena, escuadras que actualmente marcan la peligrosa línea roja del descenso a División de Honor.

Con las aguas revueltas, el Arcos, que con Mariano Suárez ya ha tenido tres entrenadores en sólo trece jornadas, llega en mejor situación que el Deportivo. Los blancos han encadenado dos triunfos seguidos y ante dos de los mejores equipos de la categoría, Algeciras y Lebrijana. Los xerecistas necesitan seguir sumando y no pueden permitirse demasiados lujos para no complicarse tras perder ante el colista en Castilleja y empatar a dos el pasado domingo en La Barca ante un Sevilla C que le superó de forma clara en la segunda parte del encuentro.

El Deportivo, como cada jornada, encara el compromiso con numerosas e importantes bajas. Vicente Vargas, que también regresa a la que fue su casa hace algunas temporadas también en Tercera División, pierde a Alberto, por culpa de sus problemas de abductores; Guille, con una rotura muscular; Isra, que no se ha recuperado a tiempo; David Zamora, que tampoco está para reaparecer aunque ya hace portería, y a los franceses Mike, Joshua y Martin.

Teniendo en cuenta todas estas bajas, los convocados son todos los jugadores que restan en la plantilla más el portero juvenil José Ángel: Álex García, José Ángel, Gonzalo, Paco Borrego, Dani Hedrera, Guerrero, Chato, 'Chino' Quirós, Agu, Javi, Polaco, Juan Benítez, José Vega, Albino, David Narváez y Pedro Carrión.

La alineación presentará alguna variante respecto a la que empató ante el filial sevillista y con Paco Borrego recuperado lo normal es que regrese al centro de la defensa junto a Dani Hedrera, con lo que Polaco podrá volver al centro del campo y mucho más si se tiene en cuenta que falta Alberto.

En ataque, Juan Benítez, de lo mejor ante el Sevilla C, David Narváez, José Vega y Pedro Carrión se repartirán el trabajo. No obstante, Albino también tiene opciones de salir de inicio.

Los serranos tienen varias dudas para hoy y el técnico sevillano no va a saber hasta última hora si puede contar con Antonio Sánchez, Oca y Joselito, que arrastran distintas molestias.

Mientras, tanto Casillas y Morales sí que ha superado sus problemas físicos. Por si finalmente alguno de los futbolistas que se encuentran entre algodones no puede vestirse, Suárez ha citado también al juvenil Lima.

El capitán y exxerecista Dani Zúñiga se va a perder el partido porque ha sido sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones y tampoco está ya en la plantilla el goleador David Camps, que se marchó al Ceuta hace tres semanas y ha anotado tres goles en dos encuentros.

En las filas del Arcos, además de Zúñiga, militan dos xerecistas más, el meta Miguel y el centrocampista Melo. Los dos serán titulares esta mañana, aunque el nuevo entrenador no ha dado demasiadas pistas sobre el que será su primer once.