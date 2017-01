"De todas estas cosas hay que aprender para seguir creciendo"

Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, lamentó el empate porque "el partido estaba terminado, lo que descontó el árbitro ya se había cumplido y un minuto más que añadió después yo no sé porqué, y ahí ha venido el gol", en el que el fuerte viento pareció engañar o despistar a Lebrón: "Si no hace tanto viento lo mismo la faltita esa del final no va para dentro".

El preparador guadalcacileño vio a su equipo "bien, hay otros días que hemos estado mejor pero ha habido tramos que ha jugado bien la pelota, ocasiones hemos tenido también. Nos hemos encontrado con esos dos goles en contra, un penalti que el delantero se tropieza en una jugada sin peligro, lo para Lebrón y el rechace lo meten. Y el gol último en la falta esa que parecía que iba para fuera y ha entrado".

El empate pareció injusto con el Guada pero Vázquez señalaba que "la vida no es justa tampoco, te llegan desgracias, enfermedades, accidentes. Y en el fútbol lo que cuentan son los goles y han metido los mismos que nosotros, un puntito para cada uno y a seguir trabajando, que esto es muy largo", por lo que ahora, "a pensar en el Antoniano, a seguir trabajando y a preparar el siguiente partido a muerte".

Del lío del final explicó que "han empatado, se han metido en el banquillo nuestro, después ha terminado el partido y encima han ido a provocar un poco y se ha liado, pero el fútbol es así, si te empatan en el último minuto a callar y seguir trabajando. lo que hay que hacer es ganar y no hubiese pasado nada de eso, no podemos entrar ni caer en que te provocan", y es que Alberto Vázquez entiende que hay que aprender de los errores que costaron el empate tras ir ganando 2-0: "Hay que competir hasta el último minuto e incluso más, porque a nosotros los partidos normalmente nunca duran 90 minutos, siempre los descuentos son largos y hay que competir hasta el final, cuando se juega bien y cuando no, hay que trabajar sin balón y hacerse fuertes. De todas estas cosas hay que aprender para seguir para delante y seguir creciendo".