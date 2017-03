La única alternativa del Xerez DFC, ganar

Ganar, ganar y ganar es la única opción que maneja el Xerez Deportivo FC ante la visita esta tarde (18:00) del Estrella San Agustín, tercer clasificado, a Chapín. A nueve partidos para el final de Liga, los pupilos de Juan Antonio, con la moral reforzada después de derrotar al líder Cádiz B, sólo piensan en un triunfo ante un rival que les aventaja en cuatro puntos en un partido que tiene un valor superlativo.

Cuerpo técnico y plantilla han cerrado filas, se han hecho fuertes y ahora quieren demostrar que la victoria ante el filial amarillo les ha dado el plus que necesitaban para hacerse reivindicarse y no volver a fallar como en Lora hace dos jornadas. Esta tarde, el XDFC afronta otro momento bisagra. Se trata de sacar adelante de forma consecutiva y en casa dos encuentros ante dos de los mejores equipos del grupo con la clasificación en la mano.

El compromiso de hoy no tiene nada que ver con el del filial en lo que a estilo de juego y potencial ofensivo se refiere pero no menos complicado. Los sevillanos se están mostrando muy regulares y no suelen encajar demasiados goles. Abrir la lata pronto puede ser determinante y sumar los tres puntos más aún, ya que se quedarían a solo uno del conjunto que entrena José Carlos Conejero.

Por otro lado, a estas alturas de la competición, los azulinos también 'juegan' en otros campos. El Xerez DFC estará muy pendiente del resultado que obtenga el Ciudad de Lucena, que es cuarto con 51 puntos, esta misma mañana en El Rosal ftrente al Cádiz B, puesto que una derrota de los cordobeses y una victoria suya en Chapín le permitiría superarles y escalar un puesto en la tabla.

El preparador azulino nada más finalizar el partido ante el Cádiz B ya adelantó que repetiría alineación esta semana porque todos los que fueron titulares se lo habían ganado. En base a ese once desarrolló la semana de trabajo y en base a ese once dio ayer a sus futbolistas las últimas consignas de cara a esta cita.

De este modo, salvo sorpesa poco probable, repetirán en defensa tanto Álex Padilla como Álvaro Ramírez, pese a que tanto Antonio Moreno como Borja Perea, lesionados el pasado domingo, se han recuperado. El único azulino que se pierde el choque por lesión es Cuenca. Pedro Herrera ya entrena con el grupo pero es aún es pronto para que el delantero reaparezca. El isleño ha citado a todos los jugadores disponibles y realizará los descartes antes del choque.