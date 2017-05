"Ya no vale ser del Madrid o del Barcelona, ahora hay que estar con el Arcos"

-¿Qué le ha parecido el sorteo?

-Sabíamos que estábamos abiertos a todas las posibilidades y es una más de ellas, un cuarto de un grupo fuerte y de un grupo que precisamente lo conocemos porque ya nos enfrentamos al Teruel en el primer play-off con el Sanluqueño y precisamente el entrenador era el mismo que ahora tiene el Ejea. Grupo de Aragón, bastante lejos, un desplazamiento al que tendremos que adaptarnos. Sabemos que es un rival fuerte, porque todos los que están metidos en play-off son así. Además, ellos se han metido en el último tramo de Liga, así que anímicamente vienen reforzados, porque han ganado los tres partidos y eso les ha dado para meterse en la última jornada, y en ese aspecto deben estar fuertes y bastante animados y fortalecidos.

-¿Tienen referencias e información del rival?

-Este año tenemos con nosotros a un scouting, David Rodríguez, que nos está haciendo el trabajo de ojeador y seguimiento de los rivales, y la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo porque el lunes tenía una carpeta con todos los posibles rivales que nos podían tocar e inmediatamente tuvimos una información rápida del rival, de los jugadores, de la plantilla, del campo, cómo es, qué nos vamos a encontrar, y así por lo menos el primer día ya tenemos conocimiento un tanto de dónde vamos a ir y qué nos vamos a encontrar allí y ya en base a eso trabajar esta semana.

-¿Qué se puede esperar del Ejea en esta eliminatoria siendo del grupo de Aragón?

-Suelen ser equipos que intentar jugar bastante el balón, estilo combinativo, ya lo conocimos con el Teruel y este equipo se asemeja mucho. Además, tiene un campo muy amplio, muy grande, de césped artificial pero de grandes dimensiones y esperamos eso, un juego combinativo en el rival donde querrán proponer buen fútbol y conseguir la victoria a través de eso.

-¿Cómo llega el Arcos a esta primera eliminatoria?

-Hemos tenido un último tramo que ha sido una montaña rusa en cuanto a emociones, en los últimos cuatro partidos. El Cabecense era un rival complicado, conseguimos matemáticamente los play-off después de un empate que nos costó remontar tras ir perdiendo 0-2, y conseguimos el empate que nos valía para clasificarnos ya matemáticamente, y luego hemos tenido ya el Tourmalet, enfrentarnos a los tres mejores equipos de la categoría. Hemos tenido el palo que fue el 1-4 en casa ante el Algeciras, que la verdad es que afectó bastante al equipo, pero sí es verdad que después reaccionó muy bien y ganamos en casa del Betis B cuando no lo esperaba nadie. Fue una bajada de autoestima y una subida de repente para luego jugar con el Écija, un partido que a partir del descanso sabíamos que era trámite porque el Betis B iba ganando 1-5 pero siempre escuece una derrota, y más en casa. Así que nada, nos toca otra vez levantarnos, ya lo hicimos ante el Betis B y ahora nos toca para encarar esta eliminatoria.

-La parte buena de esta última derrota es que sirve para que los jugadores no se confíen...

-Sí, esperamos que nos sirva para activarnos, para estar más alerta y para prepararnos para el enfrentamiento tan duro que tendremos.

-En el Arcos hay futbolistas con experiencia en play-off, partidos que suelen ser intensos...

-La verdad es que combinamos eso, tenemos mucha gente que es novata y otros tantos que ya tienen la experiencia de haber disputado un play-off. Sin embargo, para el club es la segunda vez en la historia. En este sentido, el Ejea tiene más experiencia que nosotros en jugar play-off de ascenso a Segunda B y lo que le rodea. Pero bueno, nosotros vamos con la ilusión de siempre, a combinar esa ilusión con la experiencia y juventud que tenemos y a intentar sacarlo adelante con nuestras armas.

-El mensaje a la afición es que llega la hora de la verdad...

-La gente se tiene que concienciar que el primer equipo tiene que ser el Arcos, ya no vale ser del Madrid, del Barcelona, del Cádiz o tener otras prioridades, la prioridad tiene que ser el Arcos y tiene que estar todo el mundo con el Arcos si queremos conseguir ir pasando los difíciles pasos que nos quedan por dar y que solos no los vamos a conseguir, necesitamos el apoyo de la afición sobre todo en los malos momentos, que en los malos es cuando los jugadores lo necesitan y es cuando más se echa en falta ese apoyo.

-Y seguro que va a haber momentos en los que el equipo sufra y necesite ese aliento...

-Y la afición es una parte importante de esto. Tengo la experiencia de poder remontar un 3-1 adverso en Las Palmas y gracias a la ayuda de la afición del Sanluqueño le dimos la vuelta en casa y remontamos 2-0. Se nota ese aliento y ese empuje tanto a favor nuestra como en contra del rival, que lo atenaza y le mete presión. y a nosotros nos alienta y nos da alas para seguir cuando las cosas se ponen difíciles. Así que no valen excusas ni otras cuestiones, ahora vale que todo el mundo vaya a una, que vengan a animar, nada más que a animar y a estar con el equipo en las buenas y en las malas.

-Personalmente estará orgulloso: 3 fases de ascenso en 3 años.

-Sí. Me lo dicen hace cuatro años y no me lo creo. En estas tres temporadas, que son las que llevo en categoría sénior, hemos conseguido este pleno de tres play-off de ascenso a Segunda B y hemos visto las dos caras de la moneda: la cruz con el Levante, perdiendo en el último minuto, y la cara al conseguir el ascenso con un equipo bastante joven y cuando nadie lo esperaba, con una plantilla muy humilde. Ahora es un reto diferente, esperamos llegar a la última eliminatoria y conseguir el ascenso aunque sabemos que el camino va a ser muy duro y muy largo.