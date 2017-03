El Xerez Toyota Nimauto no pudo continuar con su buena racha de resultados y sufrió la primera derrota desde que Juan Carlos Gálvez tomó las riendas del equipo. Los azulinos tuvieron que realizar uno de los desplazamientos más largos de la temporada para medirse al Infantes FS en Ciudad Real, aunque para el técnico, la distancia “no sirve como excusa. Una vez analizado el encuentro en frío, cuando un equipo tiene una buena actitud y lo da todo, no me gusta hablar de derrota y sí de información para seguir mejorando. Unas veces se gana y otras se aprende”.El equipo, a diferencia de partidos anteriores, no estuvo “acertada en los momentos donde se ganan los partidos y en ese apartado todas las acciones se decantaron en nuestra contra. Nunca pudimos ponernos por delante en el marcador. En la segunda parte no se jugó bien, faltaron ideas y frescura. Tuvimos el error del segundo gol y cuando pudimos meternos en el encuentro no lo hicimos”.Una de las jugadas claves del partido llegaba cuando a falta de siete minutos para el final el Xerez Toyota Nimauto se quedaba con un jugador menos por la expulsión de Juanlu. Con inferioridad numérica, el Infantes volvió a ampliar diferencias aunque “nunca sabremos qué hubiese ocurrido si se hubiese mantenido la igualdad. El partido estaba muy abierto con 2-1 y podía ser que el empate o la victoria nuestra estuviesen más cerca, pero tal y como se desarrollaron los últimos minutos, fue imposible conseguir algo positivo. En este deporte se dan muchas situaciones adversas y el equipo debe aprender a superarlas”.Con nueve jornadas aún por delante, los xerecistas siguen manteniendo intactas sus aspiraciones de pelear por la tercera plaza y el sábado llega a Jerez un rival directo como Stilo Textil Villa del Río FS. El entrenador de los azulinos hace un llamamiento para que “la afición vuelva a llenar el Ruiz-Mateos y vuelva a ser ese jugador número seis determinante e invisible dentro de la cancha. A partir de ir escalando sobre esos objetivos, podemos llegar al gran premio que sería la tercera plaza y para ello van ser determinantes los partidos de casa”.