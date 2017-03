"A ver si la afición compensa los jugadores que nos faltan"

-¿Qué Pozoblanco espera?

-Lo hemos hablado muchísimas veces, aquí hay muchísima igualdad. La verdad es que ya estamos en el último tramo de la Liga, estamos casi casi donde queríamos estar y con esta igualdad reinante, a falta de once partidos todavía no hay nada decidido, el domingo recibimos a un equipo que aunque parece que en estos últimos partidos no es el mismo, yo sigo pensando que es el mismo. Esta igualdad que tenemos y este calendario tiene la dificultad como a ellos le ha pasado, porque no pienso que lleven una mala racha sino que han tenido la mala suerte de haber tenido que jugar en dos campos muy difíciles como el de Alcalá y el de Conil, donde han perdido por la mínima, y después sí tuvieron ese traspié del pasado domingo, y eso es lo que les ha penalizado. Pero creo que el Pozoblanco es el mismo equipo que se llevó casi catorce jornadas en el segundo puesto de la clasificación y ocho partidos seguidos ganando. Es muy buen equipo, el segundo que menos goles ha recibido de la categoría (23) y por lo tanto va a ser un contrario bastante difícil, máxime con las bajas que tenemos.

-A ocho puntos de la tercera plaza de la clasificación, los cordobeses se la juegan en La Juventud...

-Claro, nosotros también estamos teniendo partidos muy difíciles por ese motivo. Por ejemplo, sabíamos de la dificultad del Cartaya porque era uno de sus últimos partidos para meterse ahí, el domingo se vaciaron y nos vuelve a pasar esto este domingo, el Pozoblanco sabe que necesita los tres puntos para volver a meterse ahí y nosotros también los necesitamos, está claro. Por lo tanto, va a ser un partido muy competido y muy difícil.

-Por tanto, no pueden venir a encerrarse porque el empate no les vale de mucho...

-Pero también si pierden es peor. Ellos lo que necesitan es sumar, tampoco creo que tiren todo esto. Hay que tener en cuenta que lo mismo ellos que nosotros, porque llevamos casi el mismo calendario, dentro de dos partidos y una vez que pasemos Conil y Alcalá, en los últimos ocho partidos no tenemos enfrentamientos directos excepto al final, que ellos juegan con el Fútbol Club. Por lo tanto, si hay enfrentamientos directos entre otros equipos, uno no puede sumar, está claro. Eso quiere decir que ahora hay que estar muy tranquilos y llegar como estamos ahora a esos cinco o seis partidos a tres o cuatro puntos porque si tú haces tu trabajo seguramente te vas a enganchar ahí y las tres últimas jornadas van a ser de infarto.

-Competición desestimó las alegaciones por Pedro Carrión. ¿Cómo califica su ausencia?

-Muy muy importante. No solamente la baja de Pedro Carrión sino también la de Juan Benítez, que hasta última hora estaremos pendientes a ver si llega de su viaje a Roma. Va a ser muy difícil, hay que tener en cuenta que entre los dos tienen el 50% de los goles del equipo, por lo tanto, bajas muy muy complicadas...

-¿Juanito Benítez está descartado o si llega a tiempo jugará?

-Juan llega el mismo domingo por la mañana. Si llega a su hora entra en la lista pero titular no va a ser porque sería una falta de respeto a los compañeros que están entrenando, no creo que sea de recibe que un compañero esté toda la semana entrenando aunque él haya estado entrenando lunes y martes cuando los compañeros descansaron. El resto de la semana los compañeros han estado entrenando juntos, el partido está preparado con la gente que está entrenando y él no está dentro de esa preparación, si viene lo sentaremos en el banquillo y si hace falta echar mano de él así lo haremos.

-Para cubrir la baja de Pedro Carrión la opción es Carlitos Álvarez o hay más alternativas?

-Ahí estamos trabajando, estamos realizando ciertas pruebas y mirando, casi lo tengo claro pero la verdad es que todavía no está decidido. Hemos probado dos sistemas diferentes, hemos tenido que cambiar las cosas porque no está Pedro, está claro. Cambian algunas cosas que hemos trabajado tácticamente esta semana, hemos trabajado otra fórmula, otra manera, otros criterios y ya veremos si nos sale o no.

-Sin el máximo goleador del equipo y posiblemente sin el segundo artillero, la afición debe ser más que nunca el jugador número 12...

-Nuevamente hago un llamamiento porque nos hace muchísima falta, no solamente por el apoyo presencial, que siempre y hasta ahora ha sido fenomenal. Yo me asombré en Cartaya el domingo, no me esperaba que en un desplazamiento tan largo hubiera de nosotros tanta gente como había. Estamos contentos con la gente que nos son fieles pero necesitamos más, que vaya gente, que nos apoye, que merece la pena por el esfuerzo que están realizando los chavales, por la gente que nos está apoyando desde atrás y la fuerza que nos están dando, y necesitamos que vayan al partido, que es una muy buena hora y con buen tiempo, a ver si nos apoyan, que ya que nos faltan algunos jugadores fundamentales para el equipo que nuestra afición compense esas ausencias.