La vida sigue igual

Jerez Industrial y Trebujena empataron a un gol en Chapín en el primer partido de la segunda vuelta que para los industrialistas se trataba poco menos de una final. Llegaba al Estadio el líder de la categoría con siete puntos de ventaja sobre los blanquiazules y con los mismos puntos salieron del Municipal gracias al tanto de Rubén cuando faltaban cuatro minutos para alcanzar el 90. Daza, en la primera mitad, había adelantado a los industrialistas, mejores en el primer tramo de partido y netamente inferiores en la reanudación, cuando el Trebujena dijo 'aquí estoy yo' y encerró a los de Mendoza como ningún otro equipo había hecho hasta el momento.

Los tres puntos eran vitales para un Jerez Industrial que necesitaba la victoria para meterse de lleno en la pelea por el ascenso. También llegaba apurado el Trebujena, ya que por la mañana el Chiclana Industrial le había empatado en la clasificación. Al final, los jerezanos siguen a siete del líder y el Trebujena mantiene su privilegiada plaza aunque con un punto de ventaja sobre los chiclaneros.

Jesús Mendoza pudo sacar un once competitivo aunque el Jerez Industrial afrontaba el encuentro con bajas muy importantes. Ni Joselito, ni López ni, sobre todo, Juanito, entraron en la lista de convocados. Para colmo, Juanma Sánchez, Daza y Mendoza no llegaron al partido en plenas condiciones. El primero pudo aguantar todo el partido. Daza, autor del 1-0, no salió en la segunda mitad y el extremo zurdo fue sustituido a los diez minutos de la reanudación. Los cambios no mejoraron al equipo y eso, ante el mejor visitante que ha pasado por Jerez, se terminó pagando en una segunda mitad en la que el Trebujena acumuló hombres en ataque, arriesgó con defensa de tres y asedió -sin demasiadas ocasiones claras- al conjunto local, que pudo sentenciar en una contra justo antes del empate.

Fútbol lo que se dice fútbol hubo poco sobre el verde de Chapín. Ambos entrenadores se conocen a la perfección y el respeto se impuso a las individualidades. Se vio a un Trebujena muy bien plantado sobre el terreno de juego y a un Jerez Industrial que expuso más en la primera mitad. Los locales también se mostraron expeditivos en defensa en un partido con más vigilancias que de costumbre. Eso se tradujo en pocas ocasiones de gol aunque el partido, por lo que se jugaban ambos equipos, sí tuvo la tensión de las grandes ocasiones, con las dos aficiones repartidas casi a la par en la Tribuna de Chapín animando a sus respectivos jugadores y protestando cada acción de Legzal Mulay.

El Trebujena tenía su punto flaco en el lateral derecho, por donde Piñero y Villalustre lograron escaparse un par de veces de Juanjo. El punta, con un movimiento de cadera, rompió en carrera al lateral, se adentró en el área y un defensa sacó a córner el pase de la muerte. En otra jugada calcada llegaba el 1-0. Balón largo de Álex que Piñero rebaña en dos ocasiones cuando parecía haberlo perdido, incursión hasta la línea de fondo y pase atrás que remató Daza con el interior de la pierna derecha al fondo de las mallas. Antes, Juanma Sánchez había rematado un saque de esquina que entre Adri y el larguero enviaron de nuevo a córner y antes del descanso, el Trebujena tuvo su ocasión para empatar en un remate de Fran Mina que se fue cruzado junto al palo izquierdo de Samuel.

La segunda mitad comenzó con malas noticias para los locales al quedarse Daza en el vestuario. Mendoza metió a Vega, que se situó de enlace con Villalustre y tras la entrada de Rivero pasó a la derecha. Por contra, el Trebujena pasó a defensa de tres, acumuló hombres en ataque, buscó la superioridad por las bandas y metió atrás a un Industrial que no se encuentra cómodo defendiendo. Cesáreo pudo empatar en un disparo que se le fue por encima del larguero aunque la jugada habría que apuntársela en el debe industrialista. Los locales lanzaron un saque de esquina y en la contra el Trebujena acumuló tres jugadores por un solo defensa blanquiazul. Juanma Sánchez perdió el duelo por alto y Cesáreo buscó el disparo desde fuera del área.

Al Industrial el balón no le duraba nada aunque de vez en cuando lograba salir a la contra. Rivero no encontró línea de pase al cortar un defensa a saque de esquina, Villalustre perdonó al no aprovechar un error defensivo del Trebujena que le dejó solo ante Adri Jurado. El portero tuvo que salir de su área para jugársela y robarle el balón. El equipo de Mendoza tuvo el 2-0 a ocho minutos del final en otra contra que montó Villalustre y cedió a Vega, que entraba solo por la derecha. El extremo amagó un par de veces y cuando quiso devolver al punta, que estaba solo, un defensa cortó el pase.

Samuel dejó un balón suelto al no atrapar un centro visitante pero estuvo lo suficientemente hábil para meter la mano y quitarle el remate a un contrario. No pudo hacer nada en la siguiente acción. Rubén cogió el balón en el pico derecho del área, se fue hacia el centro y soltó un latigazo que sorprendió al meta local. El empate cayó como un jarro de agua fría en la parroquia local y aún pudo ser peor porque Peru, en el 90', cruzó en exceso.

Jerez Industrial: Samuel, Rodri, Quintero, Juanma Sánchez, Álex, Benítez, Mendoza (Rivero 55'), Dani Castro, Villalustre (Sebas 92'), Daza (Vega 46') y Piñero (Fau 71'). Trebujena: Adri Jurado, Juanjo (Peru 79'), Núñez (Ponda 75'), Miguel Ángel, Fran, Miguel Calegio (Antonio Calegio 68'), Sánchez, Abraham, Juli, Cesáreo y Fran Mina (Rubén 60'). Goles: 1-0 (28') Daza. 1-1 (86') Rubén. Árbitro: Legzal Mulay. Amonestó a los locales Rodri, Benítez, Mendoza, Dani Castro, Villalustre y Jesús Vega y a los visitantes Fran, Miguel Calegio, Juli y Fran Mina. Tras el partido, el colegiado expulsó a los locales Quintero y Samuel y al visitante Cesáreo por incidentes. Incidencias: Encuentro de la 18ª jornada en la 1ª Andaluza disputado en el Municipal de Chapín, que registró una gran entrada, con nutrida presencia de aficionados trebujeneros.