"Aunque vivo bien en Francia, Jerez se echa de menos"

Jesús Azurmendi es entrenador de fútbol sala y jerezano. Hace cuatro años su pasión por este deporte le llevó a vivir en Francia, donde actualmente se dedica profesionalmente a ello. Tras dos años entrenando al Toulouse recae en su actual equipo, el Nantes, un club que milita en la Liga 2 del país galo y que tiene una filosofía de cantera bastante marcada. En esta misma categoría, Azurmendi ha recibido el galardón a mejor entrenador hasta en dos ocasiones. La vida en Francia es muy diferente a la que tenía aquí y confiesa que, en muchas ocasiones, echa de menos Jerez, sobre todo en fechas señaladas como en Navidad, aunque ahora en verano aprovecha para venir de nuevo a su tierra a pasar las vacaciones.

-¿Cómo es la experiencia de entrenar a un equipo de fútbol sala en Francia?

-La experiencia es muy gratificante tanto a nivel deportivo como a nivel cultural. No podemos obviar que Francia es un país multicultural que hace que haya una gran riqueza y que permite que uno aprenda muchas cosas tanto a nivel deportivo como personal.

-Y si nos centramos en el aspecto deportivo, ¿hay mucha diferencia con lo que estaba acostumbrado en España?

-La diferencia entre el fútbol sala francés y el español es de unos 20 o 30 años. En Francia el deporte es joven todavía pero se está avanzando bastante bien. Cuando yo llegué hace cuatro años, que empecé en el Toulouse, el nivel del fútbol sala era uno y ahora es otro bastante mejor. A nivel de estructura y organización no tiene nada que ver con esto, pero poco a poco las diferencias entre los dos países son cada vez menores. Hace años era impensable que Francia jugara un europeo y este año va a disputar la repesca contra Croacia para poder acceder a este campeonato, sería histórico.

-¿Cómo ha ido esta temporada?

-Esta campaña ha sido un poco atípica. A nivel de formación y de aprendizaje hemos crecido mucho. Mi club es muy peculiar, se centra en la formación de los jugadores de Nantes, para hacernos una idea es una filosofía parecida a la del Athletic de Bilbao, en la que no queremos jugadores de fuera. Entonces, el hecho de que solo jueguen jugadores de allí contra otros más experimentados es complicado. Tiramos de gente joven que tienen muchas cualidades y poca experiencia. No hemos terminado de competir bien porque hemos perdido puntos por la falta de experiencia, pero a nivel de juego hemos crecido muchísimo y por eso estoy contento. Para el año que viene esperamos que este aprendizaje nos permita dar un paso adelante a nivel de rendimiento.

-¿Cómo surgió la posibilidad de irse a Francia?

-Yo estaba contratado fijo aquí en España y la crisis me afectó como a la gran parte de españoles. Tenía un trabajo que me permitía entrenar por las tardes, pero mi empresa quebró y me vi en el paro. Vi el fútbol sala como vía de escape, me llegó una oferta de Toulouse y no me lo pensé dos veces porque era una oportunidad que necesitaba. La aproveché bien. Estuve dos años en Toulouse, el segundo año me eligieron mejor entrenador de Liga 2. Al año siguiente recibí la oferta de mi actual equipo y me fui porque me parecía más interesante y decidí embarcarme en ese proyecto donde el primer año también fui elegido mejor entrenador. Hoy por hoy me alegro de haber tenido esa valentía, porque estoy súper contento.

-¿Qué echa de menos de vivir en Jerez?

-Si te soy sincero, mi madre, mis hermanos, los chicharrones y los chocos fritos. Sí es verdad que echo de menos la naturaleza de las personas de aquí de Jerez, pero al fin de cuentas dedico el 80% de mi tiempo en trabajar, porque además de ser mi trabajo es mi pasión, y el otro 20 a mi familia. En fechas señaladas como navidades pesa un poco estar fuera. El clima también se echa de menos.

-¿Cómo empezó y cómo le surgió esa pasión por el deporte del fútbol sala?

-La verdad es que ni yo mismo lo sé. Yo jugaba al fútbol en el Industrial y también al fútbol sala en las categorías inferiores del Jerez FS. Compaginaba una cosa con otra, pero no me decidí ni por uno ni por otro. Surgió la oportunidad de entrenar a un equipo de chavales del barrio de Icovesa. Participamos en varios torneos y fuimos a jugar en municipales y provinciales. Yo me iba formando, leía, me informaba e iba quemando etapas y ahora me dedico profesionalmente a esto.

-¿Alguna vez se imaginó llegar a donde está?

-La verdad es que no, porque con la familia es difícil plantearte una cosa así, pero siempre tenía esa cosita ahí de poder dedicarme al fútbol sala profesionalmente. Pero claro, estaba con un trabajo fijo y tenía eso para matar el gusanillo de la pasión. Necesitaba una estabilidad familiar y al final tuve que hacerlo como vía de escape cuando me quedé en paro.

-¿Cómo ve el estado en el que se encuentra el fútbol sala jerezano?

-Creo que el Xerez DFC está haciendo las cosas muy bien. Cuando yo me fui de aquí hace cuatro años era impensable ver a un equipo en Segunda B. Fernando Guerrero está trabajando genial con el equipo. La honestidad nunca hay que perderla y hay que pensar que ahora mismo no se puede aspirar a mucho más. La Segunda B es una categoría muy bonita. Hay que ir tranquilos y sin prisas. La estabilidad pasa por mantener la categoría en Segunda B y por potenciar la cantera. Hay que conseguir que el fútbol sala base crezca y tenga una sostenibilidad. Mi consejo es que se mantengan los pies en el suelo.

-¿Volveremos a ver alguna vez a un equipo de Jerez en la elite del fútbol sala?

-¿Por qué no? Si hay tranquilidad y se continúa con este ritmo podría ser. Primero creo que tendría que remontar un poco más la ciudad porque para llevar a un equipo a la élite se necesitan muchas ayudas a nivel de patrocinio e institucional.

-¿Cómo está la cantera en Jerez?

-El modelo deportivo habría que cambiarlo. Tenemos que hacer un modelo más de participación que de competición.

-¿Y qué me dice del Guadalcacín femenino?

-Quiero felicitar públicamente la labor que han realizado tanto su presidente como su entrenador, que están haciendo un trabajo excepcional. Tiene muchísimo mérito lo que han conseguido en apenas cuatro años y espero que encuentren las ayudas suficientes para mantener al equipo en Primera División en condiciones óptimas.

-¿Qué objetivos tiene y qué le gustaría conseguir como entrenador de fútbol sala?

-Lo más importante ya lo tengo, que es la estabilidad laboral. Tengo firmado un contrato indefinido con mi club. Hace un mes o así firmé un contrato que va acorde con la filosofía del club. El presidente me dijo que quería que algún día subiéramos a Primera División y le dije que no sabía en cuanto tiempo lo podríamos conseguir. El nivel de confianza que tiene el club conmigo les hizo redactarme un contrato indefinido para que ese ascenso llegue cuando tenga que llegar. Mis aspiraciones pasan por continuar en Nantes y las cosas ya llegarán poquito a poco. Quiero seguir aprendiendo y creciendo como entrenador para que cada día pueda ser mejor que el anterior.