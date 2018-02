A voltear la racha foránea

El Atlético Sanluqueño afronta una complicada salida a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros para medirse al Sevilla C. Los verdiblancos, después de golear el pasado sábado al Castilleja con 'hat-trick' incluido de Adrián Gallardo, llegan al choque ocupando puestos de fase de ascenso por primera vez esta temporada y el objetivo, obviamente, es no abandonar ya esa plaza que tanto ha costado obtener.

El Sanluqueño, que se está mostrando intratable en El Palmar, baja considerablemente su rendimiento cuando actúa de foráneo y la idea es mantener una línea regular tanto en El Palmar como en los compromisos fuera de casa. Los de Rafa Carrillo cayeron consecutivamente en casa del Ceuta y del Utrera en sus dos últimos desplazamiento y ahora toca ya ganar para romper esa dinámica.

Los de Rafa Carrillo, sin Güiza, dejarían al Sevilla C a 4 puntos en caso de victoria

Enfrente estará un Sevilla C que no atraviesa su mejor momento. El segundo filial sevillista se ha caído de puestos de 'play-off' y suma cinco jornadas seguidas sin conocer la victoria con un bagaje de tres derrotas -San Roque de Lepe, Cádiz B y la última el sábado en Puente Genil- y dos empates -Ciudad de Lucena y Gerena-. Esto ha motivado que haya pasado de la tercera posición a la séptima aunque con un punto menos que el trío formado por Sanluqueño, Gerena y Lebrijana, empatados a 42 puntos y con los verdiblancos de Sanlúcar en la cuarta posición gracias a su mejor diferencia general de goles.

En cuanto al equipo, Mawi se presume como titular después de tener minutos en la victoria frente al Castilleja y lo más probable es que sustituya a Güiza, lesionado en el choque contra el colista.

Rafa Carrillo apuntaba sobre el partido de hoy que "es un rival directo al que podemos poner a un escalón de puntos, pero sabemos que va a ser difícil porque a nosotros no nos están saliendo las cosas fuera de casa". Los verdiblancos están sufriendo en césped artificial pero hoy se juega en superficie natural "y eso nos favorece; en ese sentido es una superficie a la que estamos más adaptados, en césped artificial nos cuesta mucho más". Así, "las condiciones son idóneas en cuanto al terreno de juego, lo más importante es que podamos encontrar nuestro estilo y estar desde el principio bien para rendir". Adrián Gallardo, autor de tres goles al Castilleja, vio por fin puerta, algo importante para los de Sanlúcar: "La semana pasada tuvo tres, no las hizo y esta semana ha compensado. Pero no sólo él, todo el equipo trabaja para hacer un buen partido".