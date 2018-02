368 votos a favor de un nuevo escudo, 134 en contra

Los resultados provisionales anunciados por el Xerez Deportivo FC de la votación -consulta no ejecutiva, por lo que no es vinculante- sobre el posible cambio de escudo de la entidad arrojaron una amplia mayoría de socios que quieren un nuevo escudo: fueron 368 votos a favor, 134 votos en contra y 4 votos en blanco. En total, votaron 506 socios -los mayores de 14 años podían votar al no tener efecto ejecutivo, solo consultivo, la votación- y ahora será la junta directiva del Xerez DFC la que decida sin finalmente somete a referéndum -ya vinculante- el cambio de escudo con propuestas del nuevo diseño.