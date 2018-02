La ANC se alinea con Puigdemont

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) reclamó ayer a los partidos independentistas que invistan al candidato de JxCat, Carles Puigdemont, "de forma efectiva, sin estar condicionados a los desacreditados tribunales españoles".

En un comunicado tras una reunión del Secretariat Nacional de la entidad, pidió a los políticos independentistas que estén "dispuestos a asumir las responsabilidades y consecuencias penales". "Pedimos sentido de responsabilidad a los políticos en su liderazgo hacia la independencia, asumiendo los riesgos que esto conlleva", defendió.

No entendemos que se hable de planes B, hay un único candidato y es el del 'Parlament"

La entidad explicó que está preparando movilizaciones "para apoyar a acciones valientes o para exigirlas" y avisó de que se movilizarán si no hay acuerdo para la investidura.

También aseguró que, si Puigdemont vuelve a Cataluña "para asumir el reto de liderar la creación efectiva de la República Catalana", la ANC estará a su lado hasta las últimas consecuencias.

Como la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, quien subraya que su formación no considera "en ningún caso a Carles Puigdemont como presidente simbólico" y añadió: "No entendemos que se esté hablando de planes B cuando hay un único candidato y es el del Parlament".

En una entrevista concedida al diario Ara, Elsa Artadi indica que JxCat, no sólo no desea que Puigdemont pase a ocupar un cargo simbólico, sino que considera que tiene que ser un presidente "ejecutivo" y que debe estar "legitimado" y poder "mandar", es decir, "en ningún caso tiene que ser una cosa simbólica".

Preguntada sobre si se puede gobernar desde Bruselas (Bélgica), que es donde reside actualmente Puigdemont, Elsa Artadi apunta que "ya iremos viendo cómo vamos actuando paso a paso" si bien "se puede hacer de todo desde todas partes", ya que ahora mismo "estamos en una legislatura desde Madrid".

Sobre la propuesta para modificar la ley de presidencia y del Govern para prever una investidura delegada o telemática, Artadi explica que tiene como finalidad poner por escrito lo que ya se pretendía hacer el pasado día 30 puesto que el reglamento del Parlament no impide este tipo de investidura.

Después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pidiese el sábado "rigor" y no crear falsas expectativas, la portavoz de JxCat señala que la reforma de la mencionada ley o del reglamento del Parlament no es una falsa expectativa.

"Es evidente que se tiene que decir la verdad ", admite la portavoz de JxCat, pero "la pregunta es si el Parlament tiene legitimidad para actuar" y si "es soberano o no".

Por lo que respecta a los comentarios aparecidos en algunos medios y por parte de algún dirigente político cuando se apuntó que ella podía ser investida presidenta en lugar de Puigdemont, Artadi lamenta que haya gente que "piensa como si estuviésemos a mediados del siglo XX y con una actitud machista".

La nota discordante la puso el cuñado del líder de ERC Oriol Junqueras, Francesc Ribera, quien aseguró que a día de hoy el ex presidente Puigdemont no ha efectuado desde Bruselas ni una sola llamada telefónica a la esposa del ex vicepresident para interesarse por su situación personal en la prisión de Estremera (Madrid).

Ribera hizo estas declaraciones en el programa FAQS de TV3, emitido el sábado por la noche y en el que reconoció que esta situación le ha "sorprendido" bastante.

En ese mismo programa intervino el ex conseller de Salud y actual diputado de ERC Antoni Comín, que indicó que el episodio del mensaje de WhatsApp copiado de su móvil y que le había enviado Puigdemont no ha perjudicado el nivel de confianza entre ambos, sino que más bien lo ha "fortalecido".

Comín volvió a lamentar desde Bruselas que el pasado 31 de enero un canal de televisión grabara y emitiera posteriormente un mensaje privado que Puigdemont le había enviado a su móvil, lo que calificó de "mala praxis periodística".