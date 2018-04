Andalucía en el punto de mira

Teresa Jiménez Becerril no se cree el "perdón cínico"

La eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril, asesinado junto a su esposa por ETA, no se cree el "perdón cínico y selectivo" de la banda terrorista, ya que cree que sólo se trata de "propaganda" para limpiar su imagen ante la comunidad internacional. Dijo ayer que la banda pretende "blanquearse" utilizando a las víctimas del terrorismo y pidió no lanzar "las campanas al vuelo": "No les debemos nada". La popular no siente que ese perdón sea verdadero, algo que sólo empezaría a hacer si colaborara con "los 400 crímenes" sin resolver o si cumplieran sus condenas íntegras.