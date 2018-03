Arrimadas a Turull: "Usted forma parte del problema"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy ante el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, que "usted no puede ser la solución" porque "forma parte del problema", representa el "conflicto", la "incertidumbre" y el "lío" de la "novela de ficción del 'procés'".

Durante su intervención en el pleno de investidura, Arrimadas ha recordado que Turull fue el portavoz del Govern del "choque institucional" y, en este contexto, le ha dicho: "Usted no puede ser parte de la solución, porque usted forma parte del problema"; los que "han roto puentes, no pueden reconstruirlos".

Por ello, ha asegurado que el no de Ciudadanos al candidato Turull es un "no excepcional" dada la situación de "anormalidad" que vive Cataluña, porque "ustedes se han salido del terreno democrático".

La presidenta de Ciudadanos en la cámara catalana ha criticado, además, que Turull haya sido nombrado candidato debido a su "cita" de mañana con la justicia por "graves" delitos, en alusión a su vistilla ante el Tribunal Supremo, y que se haya convocado el pleno de investidura con celeridad, "adaptándolo" al calendario judicial.

De lo contrario, le ha dicho, "usted no estaría hoy aquí", porque todos saben que "usted no será presidente", "usted sabe que no está aquí para ser presidente".

Arrimadas ha calificado el discurso del candidato de "poco creíble", con el que "ha decepcionado a todo el mundo", tanto a los independentistas que "esperaban otra cosa" como a los que quieren "convivencia".

"Usted no es creíble para apelar a la concordia", después de "habernos llamado súbditos" o después de haber sido el "ideólogo" de eslogans como "La España subsidiaria vive a costa de la Cataluña productiva", le ha espetado la también portavoz nacional de Ciudadanos a Turull.

Arrimadas ha denunciado que las formaciones independentistas "no quieren" acabar con el 155 "ni comenzar" a gobernar, sino que pretenden "alargar el lío" y la "novela de ficción del 'procés'", en la que ha augurado que Turull "será un capítulo breve".

En este punto, la dirigente de Ciudadanos ha instado a Turull a tener la "valentía política y personal" de admitir que "todo era mentira" y una "farsa": "No desaproveche la oportunidad de decir la verdad", le ha pedido.

Iceta "tiende la mano" si abandonan desobediencia

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha "tendido la mano" hoy a los independentistas para explorar una "mayoría transversal" si abandonan la "desobediencia" y apuestan por políticas sociales y mejorar el autogobierno, aunque es escéptico de la "sinceridad" del "giro copernicano" hacia el "autonomismo" de Jordi Turull.

En su intervención en el pleno de investidura en el Parlament, Iceta ha ironizado sobre la "contradicción" de que Turull "quiera el apoyo de la CUP para ser presidente de la Generalitat, pero haga una propuesta de tipo autonomista" en un discurso que ha comparado con los del expresidente catalán Jordi Pujol, cuando hacía "listines telefónicos" en sus intervenciones.

El dirigente socialista se ha mostrado "sorprendido" por el "giro copernicano de 180 grados" en el discurso del candidato presidencial, ya que "o hay cosas que no sabemos o sencillamente es un discurso para no meterse en más problemas de los que tiene" antes de su comparecencia mañana ante el Tribunal Supremo, ha sugerido.

Admitiendo el "riesgo" de ser criticado, Iceta ha recordado que "o bien hay una mayoría independentista para desobedecer y hacer república o bien se está en disposición de explorar una mayoría más transversal", por lo que "si de verdad hay disposición a hablar en términos diferentes a la anterior legislatura, rehacer el consenso social, pactar políticas públicas e intentar que el país no se rompa, con nosotros pueden contar a cambio de nada, como siempre".

Así, ha "tendido la mano" a explorar esa mayoría transversal para políticas sociales y mejorar el autogobierno y la financiación. "Si hay una renuncia a trabajar pensando sólo en la mitad, buscar legalidad en instituciones que no las tienen y renunciar a procesos constituyentes en los que solo participaría medio país, está abriendo un campo muy interesante", ha insistido.

"Es el candidato del 3% y de los recortes"

El presidente del grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, frechazó ayer la candidatura de Turull porque dijo que "representa a la Convergència de la peor etapa, la del 3% y la de los recortes".

En su discurso en la Cámara catalana, Domènech aseguró que a su partido se le propone "participar de una táctica, de un martirologio", que no comparte: "Es evidente que usted no es nuestro candidato", afirmó.

"Estamos viviendo la bancarrota absoluta de todas las estrategias, de las astucias de todo aquello que prometieron", criticó el líder de los comunes, que aseveró que la estrategia independentista está "toda subordinada a una sola realidad: un juez y una Sala", en alusión a la cita de hoy ante el Tribunal Supremo.