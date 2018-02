Arrimadas insta a "no perder el tiempo" con Puigdemont

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, pidió ayer "no perder el tiempo" con los comentarios de un "fugado" como el ex president Puigdemont, que vive en una "realidad paralela". En declaraciones a los medios en un acto en Hospitalet de Llobregat con motivo del Día de Andalucía, Arrimadas aseguró que el próximo jueves, cuando está convocada una sesión extraordinaria del Parlament, se va celebrar "el Pleno del desbloqueo y la transparencia" donde los partidos independentistas tendrán que dar la cara. "Que acepten su fracaso y que reconozcan que no va a haber una república catalana independiente", reclamó.