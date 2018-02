Arrimadas reitera que no será candidata y replica a Albiol que la "estatua" ha sido Rajoy

La líder de Ciudadanos (C's) en Cataluña, Inés Arrimadas, replicó ayer al máximo dirigente del PPC, Xavier García Albiol, que quien ha hecho de "estatua" durante "muchos años" ante la situación de Cataluña ha sido el Gobierno, y reiteró que no presentará candidatura al no contar con la mayoría suficiente.

Albiol reclamó el martes a C's que "deje de ser una estatua" y aproveche la "división" que la suspensión del Pleno de investidura de Carles Puigdemont haya podido provocar dentro del independentismo para proponer un candidato constitucionalista.

"Quien ha hecho de estatua ha sido el Gobierno durante muchos años. Si no hubiese hecho de estatua, no hubiésemos llegado hasta aquí -con el proceso independentista-. El PP, en lugar de hacer autocrítica -por sus resultados electorales-, ataca a Ciudadanos", replicó Arrimadas a Catalunya Ràdio al ser preguntada por las palabras del líder del PPC.

Pese a las múltiples peticiones de los populares, Arrimadas insistió en que no presentará candidatura a la Presidencia de la Generalitat al no contar con la mayoría suficiente para poder gobernar.

"Yo soy realista. Hemos ganado las elecciones. ¿Podemos gobernar? No. Con esta ley electoral no se puede plantear ni un pacto transversal", argumentó Arrimadas, recalcando que "los números no dan".

No obstante, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, la instó ayer a postularse ahora que el ex president Carles Puigdemont es un "cadáver político". "En Cataluña -agregó- hace falta hacer política. El bloque independentista está más roto que nunca y creo que es una buena oportunidad para los constitucionalistas y para que Arrimadas tome la iniciativa política", dijo.