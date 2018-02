Artadi se asoma como alternativa de JxCat y ERC en lugar de Puigdemont

Asimismo, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell afirmó ante el juez que el 27 de octubre, cuando se aprobó la declaración unilateral de independencia (DUI), "no se proclamó nada" y se limitó a leer lo que le dijo el entonces portavoz adjunto de JxSí, precisamente Roger Torrent.

Asimismo, la líder de Ciudadanos en Cataluña y ganadora de las últimas elecciones, Inés Arrimadas, criticó la propuesta de resolución que negocian JxCat y ERC, y avisó de que Europa "no comprará" esta estrategia. "Que ellos se inventen un relato, una declaración, para hacer ver que Puigdemont es presidente en el exilio, no se lo comprará nadie, ningún país de la UE y ninguna institución europea compra este discurso", afirmó en Onda Cero.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que el Ejecutivo no permitirá que en Cataluña se lleve a cabo una reforma exprés de la Ley de Presidencia para que Puigdemont sea investido, y tachó de "malísima noticia" que se hable sobre la posibilidad de que los independentistas "vuelvan a las andadas de modificar fraudulentamente la ley", en este caso para dar a Puigdemont "un estatus".

Fuentes de JxCat aseguraron que no pueden "dar nombres de posibles alternativas al presidente Puigdemont", ya que lo que el partido está haciendo es "trabajar por investirlo". Desde ERC, su portavoz Sergi Sabrià fue prudente e insistió en una entrevista en TV3 en que Puigdemont "es el único candidato sobre la mesa" aunque se está "buscando la manera de legitimar" su figura para que pueda "asumir la presidencia" del Govern.

Elsa Artadi, la mujer que en los últimos meses se convirtió en la mano derecha de Carles Puigdemont, suena para ser la candidata que se ponga al frente del Govern en una fórmula que mantendría al líder independentista como president simbólico a distancia. RAC1 informó de la existencia de un hipotético acuerdo entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC para que Artadi se someta próximamente a la votación de investidura en el Parlament. Según la emisora, se haría a través de una propuesta de resolución, es decir, un texto sin efecto jurídico pero que serviría para "restituir simbólicamente el cargo" de Puigdemont. La propia Artadi aseguró más tarde que el ex president es "nuestro candidato y también el del Parlament", negando que ella vaya a ser la aspirante a presidir la Generalitat.

Visita de Torrent a Junqueras y a los líderes secesionistas presos

El presidente del Parlament, Roger Torrent, no aclaró ningún aspecto relativo a la investidura del próximo jefe del Govern tras visitar al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y al ex conseller Joaquim Forn en la cárcel de Estremera (Madrid). Dijo tras salir de la prisión que defenderá "hasta las últimas consecuencias" los derechos políticos de Junqueras y de los otros tres líderes soberanistas encarcelados, Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. A estos dos últimos se trasladó a verlos después a la cárcel de Soto del Real, donde estuvo reunido con el diputado electo de JxCat y con el líder de Òmnium Cultural durante alrededor de tres horas.