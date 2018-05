Artadi cuenta ya con el plácet de ERC para sustituir a Puigdemont

La portavoz de JxCAT, Elsa Artadi, gana enteros como posible plan D para la investidura del presidente de la Generalitat y, de hecho, ya contaría con el aval de ERC si este fuera el nuevo nombre que pusiera sobre la mesa el grupo parlamentario que lidera Carles Puigdemont. "Si la propuesta es Elsa Artadi, para nosotros no habrá ningún problema", insinuó el dirigente republicano Pere Aragonès, en Catalunya Ràdio .

"Hay una buena relación, es una persona con gran capacidad de trabajo, tiene muchas cualidades", insistió Aragonès, que ha señalado que, si de la reunión que JxCAT mantendrá este fin de semana en Berlín "sale una propuesta" de plan D, "evidentemente puede ser una cuestión de días" que haya investidura.

Arrimadas irá al TC en caso de que se permita la delegación del voto de Puigdemont y Comín

El nombre de Artadi, persona de máxima confianza de Puigdemont, no genera precisamente entusiasmo en las estructuras dirigentes del PDeCAT, pero el hecho de que el número dos de la lista electoral, Jordi Sànchez, haya bendecido esta opción deja poco margen a los demócratas. Si Artadi es la elegida de Puigdemont, el PDeCAT deberá concentrarse en negociar el reparto de carteras del nuevo Govern.

Los herederos de Convergènmcia confirmaron ayer que sus diputados viajarán entre el mañana y el sábado a Berlín,' y regresarán el domingo, así que el cónclave tendrá lugar después del Pleno que arranca hoy, en el que está previsto que se apruebe la modificación de la Ley de la Presidencia de la Generalitat, pensada para reservarse la posibilidad de investir a distancia a Puigdemont, en Alemania, pendiente de una euroorden de extradición.

Pero JxCAT no quiere forzar a la desobediencia a la Mesa del Parlament, que ya recibió la advertencia por escrito de que no podía saltarse la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional sobre la candidatura del ex president cesado. En este contexto, Puigdemont podría renunciar temporalmente a ser investido antes del plazo del 22 de mayo -se reservaría la posibilidad de intentarlo más adelante en la legislatura- y podría plantear el próximo sábado la activación de un nuevo candidato.

El calendario apremia, ya que cuando los diputados de JxCat se sienten con Puigdemont en Berlín quedarán solo 17 días para que expire el plazo para elegir al president de la Generalitat antes de la convocatoria de elecciones, aunque el primer grupo independentista del Parlament no desea apurar hasta el último momento, según fuentes del mismo.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció para mañana un recurso de amparo ante el Constitucional contra la delegación de voto de Puigdemont y Antoni Comín, y considera "injustificable" e "inexplicable" que el Gobierno de Mariano Rajoy no impugne también.