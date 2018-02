El Bigotes pregunta por qué no declara el marido de Cospedal por los papeles de Bárcenas

Álvaro Pérez, El Bigotes, se ha preguntado este martes en el Congreso por qué Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y el ex gerente del PP gallego Ángel Piñeiro, "amigo del señor Rajoy", nunca han declarado por los papeles de Bárcenas cuando ellos sí aparecen en las anotaciones y "soltaban el mondongo".

Álvaro Pérez Alonso, en prisión por el caso Gürtel y considerado el número tres de la trama, ha comenzado su declaración ante la Comisión de Justicia que investiga la financiación irregular del PP afirmando que hablaría de todo lo que le preguntaran salvo lo que está bajo investigación judicial.

Lo ha hecho escoltado por agentes de paisano, una imagen poco usual en la Cámara Baja, ya que nunca hay presencia policial en el interior de las sesiones.

El Bigotes, que ha decidido comparecer personalmente y no por videoconferencia, se ha mostrado varias veces indignado por la ausencia en la causa de la caja b del PP de dos nombres que aparecen como donantes "nueve, diez y hasta once veces" en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas.

Se trata de López del Hierro, ex consejero de Metrovacesa, y de Piñeiro, "amigo del señor Rajoy", que figuran en los papeles "como atizantes". "Vienen aquí a soltar el mondongo y no los he visto en el banquillo".

"Me gustaría que vinieran mañana como vengo yo hoy. Con una diferencia: yo vengo escoltado, me han levantado a las cinco de la mañana, he estado en un calabozo pasando un poco de fresquito y me han recogido para traerme aquí", ha dicho El Bigotes, que cumple condena por Gürtel en la cárcel de Valdemoro.

Además, ha denunciado que los medios hacen "chitón" y "no dicen ni pío de ellos". "Resulta que los que más aparecen en los papeles de Bárcenas no se les ve en ningún sitio", ha insistido para agregar que él no está en ellos "ni por asomo" y le "ponen a parir todos los días" en la prensa.

"¿En qué comisiones de investigación están? ¿En qué banquillo están? ¿Como testigos o como algo? ¿Dónde están? ¿Y yo sí? La justicia debe ser igual para todos y yo no veo justicia igual para todos, entre otras cosas porque el cuñado del Rey está paseando alrededor del lago con sus hijos en Ginebra y yo estoy aquí".

Durante la comisión se le ha preguntado por una carta que le envió a Mariano Rajoy para intentar cobrar una deuda del PP con empresas de la Gürtel y ha dicho que mantuvo con él una relación "cordial de trabajo" durante once meses tras las elecciones de 2004 y se la envió porque Rajoy era "el que mandaba", pero no sabe si les ayudó.

"Sería un miserable si dijera que con Rajoy he tenido una relación para hablar de precios de actos; jamás en mi vida", ha añadido.

Para El Bigotes, "cuando (los diputados) quieren darle una pedrada a Rajoy, atizan con la Gürtel", pero "algún día se sabrá la verdad, porque no es ni de lejos lo que han pintado".

"No podemos seguir atizando al PP por algo que cometieron unos tipos hace 14 o 15 años, ya que están "sentados en el escaño tan felices".

También se ha referido a los regalos que hizo a políticos y que se han juzgado ya en alguna pieza de Gürtel, como la de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps.

"La popularidad de mi dadivosidad ha sido lo de los trajes, que al final el juicio quedó en lo que quedó. Un momento que esto es muy serio. Se recurrió al Tribunal Supremo y dijo que nunca he regalado trajes. Si el Supremo dice que yo no he regalado trajes, yo no le voy a llevar la contraria".

Como ya hizo en sede judicial, ha reiterado que era el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa quien indicó el método de cobro ilegal de actos del PP a través de empresarios, aunque la orden venía de "más arriba", en alusión a Camps, de quien por otro lado ha dicho que es "uno de los políticos más honrados" que ha conocido.

Ha asegurado que los empresarios, que pactaron con la Fiscalía y confesaron los pagos, aceptaban este método de facturación "con alegría y felicidad". "No he visto a ninguno llorar ¿Los ha visto en el juicio? Han llegado allí, ya lo tenían todo pactado, han hablado y se han ido".

En su respuestas al diputado de ERC Joan Tardà, de quien ha dicho que "es casi, casi, peor que en la tele", Álvaro Pérez ha hecho numerosos alusiones al conflicto catalán y le ha instado a fijarse en "la que tiene liada en casa", porque "es más importante que lo de aquí".

Ha señalado también que "no es lo mismo hacer un mitin con Puigdemont, que ahora vale un 'huevón', que hacerlo con un tercer espada" y, sobre su tiempo en prisión, ha dicho que mientras que Oriol Junqueras "reza", él "entrena".

Hoy estaba previsto que declarara también en la comisión el exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, conocido como el "yonqui del dinero", pero finalmente no ha acudido por problemas con la citación.