Torrent pone la presión sobre la CUP

El independentismo sigue mareando la perdiz de la investidura imposible de Jordi Sànchez, el candidato consensuado entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, aunque la CUP es el primero de los argumentos que cuestionan su viabilidad.

La portavoz de JxCat , Elsa Artadi, explicó que su grupo parlamentario pidió este lunes "tiempo suficiente" al presidente del Parlament, Roger Torrent, para poder cerrar un acuerdo con los antisistema antes del pleno de investidura, que sigue sin fecha.

Así lo explicó en rueda de prensa, junto al portavoz adjunto del grupo, Eduard Pujol, después de que ambos se reunieran con Torrent en el marco de la ronda de consultas para la investidura.

Artadi explicó que JxCat ha comunicado a Torrent que su candidato es Sànchez -ahora en prisión preventiva-, después del "preacuerdo" logrado con ERC y que entre hoy y mañana será sellado por ambas formaciones, según confirmó.

Pero los dirigentes de JxCat también pidieron al presidente del Parlament que el pleno "no sea de aquí a 48 horas, para acabar de cerrar las negociaciones con la CUP", apuntó Artadi. "Le hemos pedido poder tener unos días para hacer esto".

Artadi restó importancia a la decisión de la CUP de abstenerse en la eventual investidura de Sànchez y dijo que esa posición no es una "gran sorpresa", pues admitió que el pasado viernes por la noche se llegó "muy justos de tiempo", por lo que las asambleas territoriales de los anticapitalistas no disponían de toda la información sobre el estado real de las negociaciones.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, criticó el domingo a la CUP, a la que tachó de "irresponsable" por estar "bloqueando" la investidura cuando hay una mayoría independentista en el Parlament y añadió: "Basta de vetos y de papeleras de la historia", en alusión a la frase que dijo en su momento la CUP cuando se negó a investir a Artur Mas.

El diputado de la CUP Carles Riera replicó este lunes: "Sí, aún no hemos acabado de tirar a elementos políticos a la papelera de la historia", ha sentenciado el anticapitalista. Y consideró que las palabras de la dirigente del PDeCAT "no van en el buen sentido y no ayudan".

Torrent ha propuesto a Sànchez como candidato a la investidura "al comprobar, después de la ronda de consultas con los grupos, que es quien cuenta con más apoyo".

Así lo hizo este lunes público Torrent al término de su ronda de contactos, con los representantes de la CUP, Carles Riera y Maria Sirvent de los comunes, Xavier Domènech; con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta con el presidente del PPC, Xavier García Albiol; con los representantes de ERC Marta Rovira y Raül Romeva; con los portavoces de JxCat, Elsa Artadi y Eduard Pujol, y con a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.

Ésta última calificó este lunes a Torrent de "emisario de Puigdemont", ya que "ejecuta" sus "órdenes", y le reclamó "realismo" y que "abandone la farsa" de alargar el proceso soberanista con un candidato como Sànchez.

El informe de los servicios jurídicos del Parlament, nuevamente sin unanimidad, avala la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat, aunque se deja claro que no podría admitirse a trámite si la "finalidad instrumental" fuera investir a Puigdemont.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, defendió este lunes a su vez el artículo del diputado republicano en el Congreso Joan Tardà, en el que defendía tender puentes con los comuns y el PSC, pero subrayó que el partido no se plantea una investidura con estas dos fuerzas.