Camps asegura que Costa llevaba la economía del PP valenciano

El ex presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps ha afirmado este miércoles en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana que el ex secretario general de la formación política regional Ricardo Costa era la persona que llevaba las cuestiones económicas en el partido.

Así lo ha dicho el que fuera líder de los populares valencianos (2002-2011) ante el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, cuando ha sido preguntado por quién llevaba la contabilidad del partido. "Es el que llevaba la vida económica del partido e imagino que era el que llevaba la contabilidad de la campaña electoral también", ha explicado.

En este juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel se analiza cómo el PP de la Comunidad Valenciana pagó los servicios contratados con la empresa Orange Market para organizar los actos electorales de 2007 y 2008.

Camps también ha negado tener conocimiento de que Costa trasladase su preocupación al extesorero del PP nacional Luis Bárcenas sobre posibles irregularidades cometidas por el PP liderado por el ex presidente valenciano. "Me lo habrían dicho mis interlocutores", ha añadido, al mismo tiempo que ha asegurado que el ex secretario general de los 'populares' valencianos tampoco le mencionó nada al respecto.

De hecho, ha continuado diciendo que cuando este asunto fue publicado por la prensa le preguntó directamente a él y le dijo que no había de qué preocupase. Aún así, le pidió a Costa "el máximo nivel de transparencia", ha recordado porque en ese momento ya había "follón" por la conocida caso de los trajes, de la que finalmente fue absuelto.