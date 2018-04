Cifuentes acusa a C's de querer derribar su gobierno para darlo a la izquierda

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha afirmado que el "único" compromiso que tiene C's es el de "derribar" su Gobierno "legítimamente elegido" para entregarlo a la izquierda, sin que se haya incumplido el acuerdo de investidura porque ella no está imputada ni ha falsificado ningún currículum.

Cifuentes se ha pronunciado así en su primera intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid cuando el portavoz de Cs, Ignacio Aguado, le ha pedido que "dimita hoy mejor que mañana" por el caso de su máster, supuestamente falsificado, del que cada día -ha dicho- se conoce nueva información.

"Mi compromiso con las instituciones madrileñas es total. Habría que ver cuál es el suyo y el de su partido porque parece que consiste únicamente en intentar derribar un gobierno legítimamente elegido por los madrileños sin que se haya incumplido el acuerdo de investidura, porque yo ni estoy imputada ni he falsificado ningún currículum", ha asegurado Cifuentes.

En ese sentido, la presidenta ha subrayado que el "único compromiso" de Ciudadanos es "entregar" el Gobierno regional "a la izquierda", una posición que, les ha advertido, tendrán que explicar a su electorado.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha considerado que si a Ciudadanos -su socio de investidura- le hubiera interesado "llegar hasta el final" habría "aceptado" la ampliación de los comparecientes en la comisión de investigación reclamada por el PP para "conocer la verdad con rigor".

"Y ustedes no han querido, no han querido posiblemente porque ya tienen las conclusiones redactadas desde mucho antes de plantearla", ha añadido la también presidenta del PP regional, para añadir que quizás a Cs le "viene mal" que se confirme que "algún partido" puede tener algo que ver en las filtraciones.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, cuyo partido ha pedido su dimisión y que el PP proponga otro candidato, ha reclamado a la jefa del Ejecutivo que acabe con los "23 días de bochorno absoluto" en los que cada día se va conociendo una nueva presunta trama en la que ella es la "única beneficiaria".

"¿Hasta cuándo va a alargar usted todo esto?", ha insistido el portavoz de Cs, que se ha preguntado si Cifuentes no tiene "ningún consejero o ningún compañero" que le diga que "se acabó" y "no merece la pena seguir". "Si su entorno no se lo dice, se lo digo yo. Señora Cifuentes, dimita, no ponga en riesgo la estabilidad de la Comunidad de Madrid", ha pedido Aguado.