Ciudadanos exige al PP que garantice los derechos de los niños catalanes

La portavoz de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, exigió ayer al Gobierno que "despierte" y empiece a "defender y garantizar" los derechos de los niños en Cataluña para elegir el castellano como lengua vehicular. Villacís, miembro de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, hizo estas declaraciones mientras participaba en los actos para dar la bienvenida al Año Nuevo Chino en el barrio madrileño de Usera.

"Ciudadanos sólo quiere que se garanticen los derechos de niños y padres, por eso proponemos el trilingüismo para que la educación en Cataluña se imparta en español, catalán, y también en inglés", subrayó Villacís, lo que, a su juicio, tenía que haberse garantizado "hace muchísimos años".

Villacís afirma que el trilingüismo debía de haberse aplicado hace años

Respecto a la relación actual entre C's y PP en el Congreso, la edil recordó que "después de años de mayoría absoluta es difícil que comprendan que tiene que pactar y cumplir con su palabra" y añadió que que cuando lo hagan, podrán "volver a confiar en ellos". "Deben entender que de eso dependen las reformas y los cambios que los ciudadanos están esperando".

Villacís criticó la práctica de municipios catalane de declarar persona non grata a "quien piensa diferente". "No podemos volver a ver que a una demócrata como Inés Arrimadas la nombren persona non grataúnicamente por sus ideas".