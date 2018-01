Ciudadanos pide al PSOE que negocie los presupuestos para no depender del PNV

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, insta al PSOE a sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el Gobierno, para que al menos se abstengan y permitan aprobar las cuentas del Estado, ya que a su juicio es negativo que este tema quede a expensas de partidos nacionalistas como el PNV.

Preguntado por las negociaciones políticas entorno a los presupuestos, Villegas considera que "lo responsable" por parte de los dos grandes partidos sería sentarse a dialogar. Por ello, hace un llamamiento para que PP y PSOE "se sienten, negocien y lleguen a acuerdos".

Niegan ser oportunistas por supeditar su apoyo a la equiparación salarial de policías y guardias civiles

"Que el PSOE pusiera encima de la mesa sus exigencias para, al menos, poder abstenerse en estos presupuestos y que no estuviéramos en manos de los nacionalistas otra vez", señala el dirigente del partido capitaneado por Albert Rivera en una entrevista con Europa Press.

Villegas critica que PP y PSOE sí sean capaces de ponerse de acuerdo para "no hacer reformas" y para "paralizar" asuntos como la renovación de RTVE. "Pues que lleguen también a acuerdos para poder tirar adelante estos Presupuestos", insta, apuntando a que estas cuentas tienen que consolidar una bajada del IRPF a las rentas más bajas o aumentar el permiso de paternidad. "Cosas buenas", subraya, que en este momento se encuentran "bloqueadas o en manos del PNV".

Y frente a las acusaciones de los populares de que algunas condiciones, como la equiparación salarial de guardias civiles y policías, pecan de oportunistas, Villegas rechaza que su posición sea ventajista y critica la falta de "visión política" de PP y PSOE por no percibir "las necesidades reales" y "no afrontar estos problemas". "Nosotros ponemos encima de la mesa problemas que creemos que es de justicia solventar. No sé cual es la propuesta del PP, a lo mejor le parecería mas diligente seguir sin afrontar el problema, seguir sin solventarlo, sin hacer el esfuerzo presupuestario para esa equiparación", señala.

Por ello, defiende que una cuestión de justicia como la equiparación salarial sea una condición para aprobar las cuentas. Y ataca al PP por querer evitar que los ciudadanos "sepan que estos problemas están ahí". "Ellos no lo han querido afrontar hasta ahora y eso es un problema del PP", sentencia.