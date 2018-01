Ciudadanos y Podemos reclaman a Rajoy un Debate del estado de la Nación

Unidos Podemos registró ayer en el Congreso una proposición no de ley para exigir formalmente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convoque un Debate sobre el estado de la Nación, que no se celebra desde 2015, antes de las elecciones de diciembre de ese año. La petición es una inicativa que secundará Ciudadanos (C's) en la próxima reunión de la Mesa de la Cámara Baja.

Aunque el debate de política general no está como tal regulado y su convocatoria depende del presidente del Gobierno, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera una "obligación democrática" de Rajoy convocar ese pleno ante la situación "grave" que vive el país. "No hay Debate del estado de la Nación desde 2015, y cuando nosotros llegamos al Congreso el Gobierno decidió que ya no tienen sentido", criticó ayer Iglesias en rueda de prensa.

El líder de Podemos es consciente de que la convocatoria de dicho debate es una prerrogativa del Gobierno, pero anunció que no van "a parar" hasta conseguirlo y dijo no tener "ninguna duda" de que el resto de grupos, "en especial los que no apoyan activamente al PP, estarán encantados" de que pueda celebrarse.

Como C's. Su presidente, Albert Rivera, afirmó ayer que también pedirá en el Congreso que se celebre. "En la próxima reunión de la Mesa vamos a pedir que se convoque el Debate sobre el estado de la Nación, que hace tres años que no se convoca", declaró el líder de la formación naranja a su llegada a la Feria Internacional de Turismo (Fitur).