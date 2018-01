Ciudadanos aboga por endurecer la prisión permanente revisable

Ciudadanos (C's) propuso ayer en el Congreso un endurecimiento de las condiciones para que los condenados por delitos de "especial gravedad" accedan al tercer grado y a permisos penitenciarios, defendiendo la necesidad de garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas en determinados casos.

La formación naranja registró una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley impulsada por el PNV para derogar la prisión permanente revisable porque, en su opinión, el verdadero problema del sistema penitenciario español es el de los grados y los permisos. Respecto a esa pena, introducida por el Gobierno del PP en 2015, mantiene que es el Tribunal Constitucional el que tendrá que determinar si es compatible o no con lo que dice la Carta Magna.

C's pretende impedir la semilibertad hasta cumplir al menos 20 años de prisión efectiva

A C's no le parece aceptable que actualmente una persona condenada a cientos de años de cárcel o a prisión permanente revisable pueda obtener el tercer grado y estar en la calle a los 15 años con este régimen de semilibertad, "posibilitando que reincidan como, de hecho, ha sucedido en no pocos casos" de pederastas, violadores, asesinos en serie u otros criminales.

Con el tercer grado penitenciario -el último paso antes de acceder a la libertad condicional-, el condenado puede salir diariamente de prisión y hacer vida ordinaria, teniendo que regresar a la cárcel únicamente los fines de semana o hacer vida en libertad con alguna medida de control, como pueden ser las pulseras localizadoras.

Ciudadanos aboga por no permitir el tercer grado hasta que se hayan cumplido al menos 20 años de prisión efectiva y por restringir el acceso al mismo cuando la gravedad de la condena lo exija, en particular cuando haya una condena por varios delitos y al menos uno de ellos esté castigado con la prisión permanente revisable. También quiere establecer un régimen más restrictivo para los condenados a prisión permanente revisable por delitos relacionados con el terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales.

Para los condenados a más de cinco años de cárcel por delitos de terrorismo o cometidos por organizaciones criminales, abusos sexuales o corrupción de menores, entre otros, el partido naranja pretende que no puedan disfrutar del tercer grado hasta haber cumplido tres cuartas partes de la pena, en vez de la mitad, como hasta ahora.

Respecto a los permisos ordinarios de salida para los condenados a prisión permanente revisable, plantea que sólo se les puedan conceder tras haber cumplido al menos 15 años de prisión efectiva.

Al presentar la enmienda, el secretario general de C's y portavoz adjunto en el Congreso, José Manuel Villegas, reiteró que su formación tiene dudas sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable y por eso el pasado octubre se abstuvo en la toma en consideración de la iniciativa del PNV.

En ese sentido, argumentó que ni C's ni otros partidos deberían derogar esa pena mientras el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado sobre el recurso presentado por la oposición en 2015. En cuanto a la proposición no de ley que el PP llevará al Pleno de la Cámara Baja el próximo 13 de febrero en defensa de esa medida punitiva, Villegas dijo que si se aprueba la enmienda de C's a la propuesta del PNV, no habría derogación de la prisión permanente revisable.