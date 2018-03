El tribunal de Edimburgo deja a Ponsatí en libertad condicional y con medidas cautelares

Ponsatí ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo en Internet para lograr de forma "urgente" fondos para sufragar su defensa.

Lo ha anunciado ella misma a través de un mensaje de Twitter en el que ha explicado que durante la mañana de este miércoles acudirá a una comisaría con su abogado: "Seré detenida y llevada a los tribunales mientras España intenta extraditarme".

Please RT, share & contribute 2 my crowdfunder - Later on this morning I will attend police station with my lawyer @AamerAnwar & will b arrested & taken 2court as Spain tries 2extradite me, I need ur support #DefendClara #Catalonia❤️https://t.co/9wQKd4ZeW4 … pic.twitter.com/TM0tL3t7mQ