Críticos de C's denuncian que varios candidatos compraron primeros puestos en las listas

Miembros de una Plataforma de ex afiliados de Ciudadanos (C's) aseguraron ayer en la comisión de investigación de la financiación de los partidos en el Senado que conocen varios casos en los que la campaña del partido para las elecciones autonómicas y locales de 2015 fue financiada con dinero de los candidatos, que compraban los primeros puestos de la lista. En particular, apuntaron a que en San Sebastián de los Reyes y en Fuenlabrada se pagaron 18.000 y 11.000 euros por estar en lo alto de las listas electorales.

El abogado Alberto Ganga, de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas que reúne a ex miembros del partido naranja, compareció en la comisión del Senado reactivada por el PP para estudiar las finanzas del resto de partidos y que cuenta con una sesión monográfica sobre C's. El PP actuó en solitario ante el boicot que viene realizando la oposición a este foro, al que considera una maniobra de distracción de los populares.

Lo que pueda decir alguien que ha salido rebotado no tiene ninguna credibilidad"

Ante las preguntas del portavoz del PP, Luis Aznar, el letrado señaló como responsables de este modus operandi -a lo que denominó como "el club de la pipa"- a cuatro personas, entre las que identificó al presidente del partido, Albert Rivera; al gerente, Carlos Cuadrado, y al secretario general, José Manuel Villegas, quienes según Ganga, "dominan el partido de arriba a abajo".

También sugirió que la Fiscalía Anticorrupción "miró hacía otro lado" frente a sus denuncias, ya que en 2015 Ciudadanos era "necesario" para atacar a otras formaciones como UPyD. "Además había que fomentar una marca blanca ante la irrupción de otras modas políticas", explicó.

Aznar consideró que Rivera y el resto de la cúpula de C's tienen que dar explicaciones por el "cúmulo de ilegalidades" en sus cuentas.

Villegas afirmó, por su parte, que los ex afiliados que critican al partido "no tienen ninguna credibilidad" porque son personas que salieron "rebotadas", y negó que las listas electorales fuesen encabezadas por los militantes que más dinero ofrecían a cambio de ese puesto. "Lo que pueda decir en cuanto a la democracia interna del partido una persona que ha sido llamada por ser un rebotado de Ciudadanos no tiene ninguna credibilidad", declaró el secretario general de la formación naranja.