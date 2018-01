C's mantiene viva la llama por si JxCat y ERC no llegan a un acuerdo

Hay partido. O ése al menos es el mensaje lanzado desde Ciudadanos (C's), que mantiene viva la llama de investir como presidenta de la Generalitat a Inés Arrimadas en el caso de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC no alcanzaran finalmente un pacto para mantener el mando del Govern en manos de los independentistas. El número dos catalán de C's, Carlos Carrizosa, no descartó ayer que su partido trate de formar Govern en Cataluña. En declaraciones a La Sexta, explicó que si las candidaturas soberanistas no llegan a un pacto, su formación estaría en disposición de intentar investir a un presidente constitucionalista: "No hemos tirado la toalla. Es un esperar y ver".

Además, Carrizosa señaló que si JxCat y ERC llegaran a un acuerdo, no les valdría con ello y tendrían que sumar a un tercer actor para formalizar el pacto, que son los cuatro diputados de la CUP. JxCat y ERC mantienen por ahora las negociaciones, pero con un principal problema que es cómo investir a Puigdemont si está en Bruselas y no regresa a Cataluña: los primeros insisten en que es posible y los segundos exigen que aclaren cómo piensan hacerlo.

Carrizosa declina pronunciarse sobre si preferiría como próximo presidente a Puigdemont (JxCat) o a Oriol Junqueras (ERC), ya que considera que ambos han demostrado que no quieren cumplir la ley si vuelven a ser miembros del próximo Ejecutivo. "El primero está fugado de la Justicia y no parece que sea el mejor ejemplo de respeto y, en cuanto a Junqueras, un juez es quien cree que hay riesgo de reiteración delictiva", concluyó.

Desde ERC, su portavoz, Sergi Sabrià, exhortó a JxCat a aclarar "cómo hacer efectiva su propuesta, que a día de hoy no es sencilla" de investir a Puigdemont como president. En una entrevista de RAC1, recordó que JxCat es la formación independentista con más apoyos en los comicios y que su opción es reinvestir a Puigdemont, pero que "los que han ganado tienen que exponer cómo se hace realidad esa opción". "Trabajamos sólo con la opción de Puigdemont, que es la que nos proponen desde su candidatura y no tiene sentido hablar de segundas opciones", valoró, aunque agregó que ERC está dispuesta a asumir responsabilidades.

Sabrià afirmó que las negociaciones para formar Govern se están desarrollando con discreción y las diferenció de las que se produjeron tras las elecciones de 2015, que fueron "televisadas y radiadas". Igualmente, descartó una repetición electoral por un hipotético desacuerdo entre las formaciones independentistas a la hora de configurar el Govern y pidió "una etapa más estable y superar el limbo de tres años" de legislatura, puesto que las dos anteriores no han cumplido los cuatro años.